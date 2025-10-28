Resultados de las loterías del Tolima y Cundinamarca de este 27 de octubre

Las Loterías del Tolima y Cundinamarca son juegos de azar tradicionales en Colombia, constituidas como entidades públicas cuyo principal objetivo es la financiación de la salud y otros proyectos sociales, culturales y educativos en sus respectivos departamentos. El modelo de juego es similar: se basa en la venta de billetes o fracciones que contienen una combinación de cuatro números y una serie. El comprador puede adquirir el billete completo o fracciones del mismo, y el costo de la fracción es menor al del billete entero.

El momento clave del funcionamiento es el sorteo semanal, el cual se realiza habitualmente todos los lunes por la noche (cerca de las 10:30 p.m., hora local). En caso de que el lunes sea un día festivo, el sorteo suele ser aplazado para el día hábil siguiente. Durante el sorteo, se extraen números al azar de un bombo para determinar el número ganador del Premio Mayor (que debe coincidir en los cuatro números y la serie) y los números de los diversos premios secos (premios de menor cuantía que coinciden en cuatro números o aproximaciones). El resultado es anunciado públicamente, a menudo a través de transmisiones en vivo.

Además del formato de billete tradicional, los números de estas loterías son usados en la modalidad de Chance. El chance permite a los apostadores jugar montos más pequeños apostando a que acierten un número específico de cifras (una, dos, tres o cuatro) del Premio Mayor, sea en orden o en cualquier orden, pagando por peso apostado. De esta manera, las loterías ofrecen un amplio plan de premios que incluye el millonario Premio Mayor, múltiples premios secos y las ganancias generadas por las apuestas de chance, buscando ofrecer diversas oportunidades de ganar mientras cumplen con su función de beneficio social.

Número ganador de la Lotería de Cundinamarca del lunes 27 de octubre

Número ganador: En minutos

Serie: En minutos

Número ganador de la Lotería del Tolima del lunes 27 de octubre

Número ganador: En minutos

Serie: En minutos