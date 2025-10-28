Perrito fue capturado por la Policía por insólita razón: ‘piedad, señora ley’

Una curiosa y enternecedora situación se vivió en Argentina en donde un perrito fue atrapado por dos agentes de la Policía ante su negativa a dejarse aplicar la vacuna contra la rabia y ellas lo llevaron de regreso al punto dispuesto para ello.

El hecho que se ha viralizado en redes sociales se dio en la localidad de Laguna Larga en Córdoba en donde la Universidad Nacional de Villa María realizó la jornada de vacunación.

Según los reportes, cuando la dueña del animal lo llevó para ser vacunado, el perrito salió despavorido corriendo del lugar, sin embargo, dos agentes de la Policía que estaban en el lugar corrieron tras él, lo capturaron y lo llevaron de sus paticas al lugar.

Video:

Al final, el pobre Firulais no se pudo salir con la suya, fue inoculado y su cara de terror antes de ser inyectado lo dijo todo.