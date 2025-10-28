Estados Unidos atacó cuatro lanchas en el Pacífico: por lo menos 14 personas perdieron la vida

Desde Estados Unidos confirmaron el bombardeo a otras cuatro ‘narco lanchas’ en el Océano Pacífico las cuales llevaban cargamentos de droga con destino a Estados Unidos. La información fue confirmada por el secretario de Guerra de ese país, Pete Hegseth, quien también entregó detalles del opertivo.

"Ayer, bajo la dirección del Presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental“, aseguró Hegseth.

Sumado a esto, el secretario de Guerra también aseguró que "ocho narcoterroristas hombres se encontraban a bordo de los buques durante el primer ataque. Cuatro narcoterroristas hombres se encontraban a bordo del buque durante el segundo ataque. Tres narcoterroristas hombres se encontraban a bordo del buque durante el tercer ataque. Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente. Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses“.

Ahora bien, con respecto al sobreviviente de los ataques, Hegseth aseguró que "el USSOUTHCOM inició inmediatamente los protocolos estándar de Búsqueda y Rescate (SAR); las autoridades SAR mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate“. Confirmaron la captura con vida de cuatro personas que iban a borde de las lanchas interceptadas en aguas internacionales.

Al respecto, Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, se quejó del caso y aseguró que mientras Estados Unidos acabó con la vida de 14 personas "el Presidente Gustavo Petro anuncia la incautación de 8 toneladas de cocaina cerca a Europa en colaboración con la Armada de Colombia, España, Alemania, Suecia y Portugal. ¡SIN UN SÓLO MUERTO!“.