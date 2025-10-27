María Fernanda Cabal tildó de “descarado” a su hijo y esta es la razón

María Fernanda Cabal es una senadora colombiana, quien durante varios años ha destacado en la política, dando de que hablar por sus declaraciones. Perteneciente al centro democrático, partido de Álvaro Uribe Vélez, ha salido en su defensa en varias ocasiones, demostrando también su descontento con diferentes figuras de la izquierda. Pero más allá de su rol profesional para ella, lo más importante es su familia, la cual conformó junto a su esposo, José Félix Lafaurie.

Le puede gustar: “La agreden por ser hija mía”: María Fernanda Cabal habló de la polémica con su hija, Luisa Postres

En medio de su matrimonio de más de 20 años con Lafaurie, Cabal le dio la bienvenida a sus cuatro hijos Luisa, Denisse, Santiago y Juan José Lafaurie Cabal, que ya cuentan con una carrera profesional y cada uno se destaca en diferentes facetas.

Hace pocos días, uno de los hijos de María Fernanda Cabal, como lo es Juan José Lafaurie compartió un video de TikTok, señalando aquellas cosas que menos le gustan de su mamá y así lo hizo ella, donde las risas no se hicieron esperar.

Una de las primeras cosas que mencionó Juan José fue la demora para salir de su mamá mientras que arreglaba, situación que terminó siendo natural para ella: “Me he vuelto impuntual, lo que pasa es que las mujeres nos arreglamos y nos maquillamos”. La segunda mencionada fue que Mafe estaba siendo muy “dura” con él, a lo que la congresista resaltó “Uissh, qué descarado…" y finalmente que él se consideraba como un “bebé” donde Cabal ya desea que se case y tengo hijos.

En cuanto a las declaraciones dadas por la senadora, resaltó que su molestia estaba latente debido a que su hijo “le cobraba hasta la risa” a pesar de contar un trabajo estable: “Usted es muy maduro y muy bravito para unas cosas y muy chiquito para otras porque parece que no le gustara crecer (...)”

¿A qué se dedica el esposo de María Fernanda Cabal?

José Félix Lafaurie es un abogado y empresario colombiano, reconocido principalmente por su labor como presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Ha sido una figura influyente en el sector agropecuario del país y ha participado activamente en debates sobre políticas rurales, tierras y seguridad. En esta oportunidad el empresario estuvo involucrado en un robo que terminó con una persona muerta.