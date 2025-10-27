Increíble racha: mujer gana dos veces la lotería en seis meses

Marie Johnson-Fernandez, residente de Williamsburg (Iowa), hizo historia al ganar por segunda vez en menos de medio año el juego Pick 4 de la Lotería de Iowa, con un premio de 59.500 dólares (unos 229 millones de pesos colombianos). En abril ya había ganado 26.500 dólares, lo que eleva su total a más de 330 millones de pesos en solo seis meses.

El número ganador, 1-0-1-0, fue el mismo que la jubilada seleccionó en varias combinaciones. “Vi el 1-0-1-0 y pensé: ‘¡Un momento!’ Tuve que parpadear un par de veces. Luego me emocioné como siempre”, contó Johnson-Fernandez entre risas a los funcionarios de la lotería.

Los boletos fueron comprados en una tienda Casey’s de Williamsburg, y su doble triunfo se considera estadísticamente extraordinario, pues las probabilidades de ganar en el Pick 4 son de 1 en 10.000.

De la jubilación a la fortuna inesperada

Marie, quien se retiró en mayo de un colegio, revisó los resultados en línea y de inmediato llamó a su esposo para contarle la noticia. Al día siguiente viajó a Cedar Rapids para reclamar el cheque oficial.

Sobre sus planes, explicó que usará el dinero para pagar facturas pendientes y cubrir los gastos de un crucero familiar programado para 2026. Pese a su inusual racha, asegura que mantiene la calma ante tanta emoción:

“Mi sistema es mantener la calma. Puede que grite fuerte, pero trato de no hiperventilar ni desmayarme, porque normalmente estoy sola en algún lugar”.

¿Cómo funciona el juego Pick 4?

El Pick 4 es uno de los sorteos más populares de la Lotería de Iowa. Cada jugador elige cuatro números entre el 0 y el 9, y gana quien acierta la combinación exacta en el orden sorteado. Las jugadas pueden personalizarse con diferentes tipos de apuesta, lo que influye en el monto del premio.

El doble triunfo de Johnson-Fernandez se ha vuelto viral en redes sociales y ha inspirado a miles de jugadores que sueñan con replicar su suerte. La Lotería de Iowa destacó su caso como ejemplo de persistencia y probabilidad excepcional.