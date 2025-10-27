Consulta del Pacto: ciudadanos se enfrentaron a la policía y no dejaron cerrar colegio para poder votar

En medio de las votaciones de este domingo 26 de octubre por la consulta interna del Pacto Histórico Colombia, que buscaba definir a los candidatos para la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Representantes, se presentaron varias denuncias de vulneraciones a los electores, entre ellas un altercado en Popayán en donde ciudadanos se enfrentaron a la policía y no dejaron cerrar colegio para poder votar.

Jorge Bastidas, candidato en la consulta para quedar en la lista a la Cámara de Representantes por el Departamento del Cauca, fue el encargado de elevar la denuncia junto con un video evidenciando lo sucedido.

En su denuncia, Bastidas expresó: “No se cierra” “Tenemos derecho al voto” A las 3:10 pm en la comuna 6 de Popayán, la gente no deja cerrar la puerta del colegio donde queda el puesto de votación, por temor a que los dejen por fuera sin poder votar”.

Precisamente, en las imágenes se logró ver a varios ciudadanos forcejeando con agentes de policía mientras exigían que no se cerrara la puerta del puesto de votación.

Este hecho también generó la respuesta del Presidente de la República, Gustavo Petro, que señaló: “El derecho de elegir del pueblo es constitucional, dejen votar al pueblo, se acabaron los esclavos y serviles, somos una sociedad de seres libres y emancipados”.

Además de esta, son múltiples las quejas de ciudadanos en todo el país ante la mala organización del proceso electoral que señalaron por parte de la Registraduría General de la Nación.

En cuanto al pulso por la presidencia, Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero fueron los tres candidatos en contienda.

Resultado consulta Pacto Histórico – Presidente

Avance 27

Iván Cepeda: 1.247.161 votos | 64,75%

Carolina Corcho: 562.309 votos | 29,19%

Daniel Quintero: 116.356 votos | 6,04%

Mesas procesadas: 18.642

Votantes: 2’213.701