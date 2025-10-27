Así puede evitar caer en una casa de apuestas ilegal por internet

Las apuestas en línea llegaron para transformar el entretenimiento en Colombia. Cada día son miles de usuarios los que participan en plataformas que ofrecen apuestas deportivas, juegos de casino y múltiples opciones de diversión para adultos. Sin embargo, esta industria legal también ha motivado la creación de sitios ilegales que, sin la autorización de Coljuegos, operan al margen de la ley poniendo en riesgo el dinero y la información de todos los usuarios.

Lograr diferenciar una casa de apuestas legal y una ilegal es clave para que pueda proteger su bolsillo y su seguridad personal, financiera.

Además, también los aportes que le deben hacer a la salud del país, ya que solo las plataformas autorizadas hacen sus pagos al sistema público de salud.

¿Cómo reconocer una casa de apuestas legal en Colombia?

Una plataforma legal debe contar con licencia otorgada por Coljuegos, la entidad que regula el juego en línea en el país. Además, debe:

Cumplir con requisitos técnicos y financieros, incluyendo medidas antifraude y protocolos de seguridad de datos.

Garantizar el pago de premios.

Aportar un porcentaje de sus ingresos brutos al sistema de salud nacional.

Entre las plataformas legales está BetPlay, que cumple con las obligaciones regulatorias y tributarias exigidas por el Estado colombiano.

De tal manera que apostar legalmente le permite:

Seguridad en las transacciones: las casas legales utilizan sistemas de encriptación que protegen los datos personales y financieros. Pagos garantizados: los jugadores reciben sus premios con total transparencia. Aporte al país: cada apuesta legal contribuye al financiamiento de hospitales y programas de salud. Juego responsable: estos operadores promueven el uso consciente de la plataforma y ofrecen recursos de apoyo. Atención al cliente 24/7: los usuarios pueden resolver dudas o reclamos de forma segura y confiable.

Los riesgos de caer en una casa ilegal

Detrás de las atractivas promociones de las plataformas no autorizadas se esconden serios peligros:

Pérdida del dinero: no existen garantías de pago ni devolución.

no existen garantías de pago ni devolución. Robo de información: los datos personales y bancarios pueden ser vulnerados.

los datos personales y bancarios pueden ser vulnerados. Sin respaldo legal: el usuario no tiene protección ante fraudes o estafas.

el usuario no tiene protección ante fraudes o estafas. Posibles sanciones: en Colombia, apostar en sitios ilegales puede acarrear multas.

en Colombia, apostar en sitios ilegales puede acarrear multas. Vínculos con delitos: estas plataformas pueden servir para el lavado de activos o la financiación de actividades ilícitas.



