Polémica en Noruega: cancelan la ceremonia del Nobel de la Paz para María Corina Machado

Al enterarse del galardón, la activista expresó su gratitud y destacó que se trata de un premio compartido con los ciudadanos venezolanos

El Consejo Noruego de la Paz anunció este viernes 24 de octubre la cancelación de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz que estaba dedicada a la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del galardón en 2025.

La decisión, aunque no modifica su reconocimiento oficial, ha generado controversia internacional, ya que el Comité Noruego del Nobel —única entidad con autoridad para otorgar el premio— mantiene vigente el nombramiento de Machado como laureada de este año.

En un comunicado, el Consejo explicó que la medida responde a que la elección “no estaba alineada con los valores de la institución”. La presidenta del organismo, Eline H. Lorentzen, aseguró que se trató de “una decisión difícil, pero necesaria”, y reiteró el respeto hacia el Comité del Nobel y el simbolismo del premio como emblema global de la paz.

“Necesitamos mantenernos fieles a nuestros propios principios y al movimiento por la paz que representamos”, señaló Lorentzen, quien expresó su deseo de “volver a celebrar el Nobel de la Paz en los próximos años”.

Un hecho inusual en la historia del Nobel

La suspensión de la ceremonia constituye un precedente poco común en la historia del Premio Nobel de la Paz, tradicionalmente asociado a la entrega formal en Oslo, bajo coordinación del Comité Noruego. El Consejo Noruego de Paz —que actúa de manera independiente— destacó que su misión es preservar la coherencia ética del movimiento pacifista en el país y promover el diálogo, el desarme y la resolución pacífica de conflictos.

¿Qué es el Consejo Noruego de Paz?

Fundado el 25 de octubre de 1945, el Consejo Noruego de Paz (Norges Fredsråd) reúne a 19 organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción de la paz y la cooperación internacional. Aunque no forma parte del Comité del Nobel, participa habitualmente en los eventos conmemorativos y en actividades paralelas a la ceremonia oficial.

El reconocimiento a María Corina Machado

El 10 de octubre de 2025, el Comité Noruego del Nobel anunció oficialmente a María Corina Machado como ganadora del Premio Nobel de la Paz, destacando su “defensa de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su esfuerzo por una transición pacífica hacia la democracia”.

Machado, líder de la oposición venezolana, obtuvo proyección internacional tras encabezar la campaña electoral de 2024, en la que cedió su candidatura a Edmundo González ante la inhabilitación impuesta por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Aunque el régimen declaró su reelección, la oposición denunció irregularidades en los resultados y Machado ha permanecido en la clandestinidad desde entonces.