Curso gratuito de inglés de National Geographic Learning: así funciona el innovador programa que causa sensación

National Geographic Learning presentó recientemente un curso virtual de inglés gratuito dirigido a jóvenes y adolescentes que cuentan con conocimientos básicos del idioma (nivel A2) y desean alcanzar un dominio intermedio (niveles B1 y B2). La propuesta, que ya ha despertado gran interés entre los estudiantes, busca fortalecer las habilidades comunicativas mediante un método práctico y visual, pensado para aprender “explorando el mundo” desde casa.

El programa combina el aprendizaje del idioma con contenidos auténticos de National Geographic, aprovechando el material producido por sus exploradores, científicos y periodistas. De esta manera, las clases no se limitan a la gramática, sino que integran temas actuales relacionados con la ciencia, el medio ambiente, la cultura y la sociedad global.

Una metodología que combina idioma y conocimiento del planeta

A diferencia de los cursos tradicionales, esta iniciativa se apoya en una pedagogía activa basada en el principio de “aprender haciendo”. Los participantes mejoran su inglés mientras analizan reportajes, videos y fotografías del mundo real, lo que fomenta tanto la comprensión del idioma como el pensamiento crítico y la conciencia global.

El curso fortalece las cuatro competencias lingüísticas esenciales:

Lectura y escritura , con textos argumentativos y ejercicios de redacción.

, con textos argumentativos y ejercicios de redacción. Comprensión auditiva , mediante materiales audiovisuales auténticos.

, mediante materiales audiovisuales auténticos. Expresión oral, a través de debates y presentaciones.

En el ámbito gramatical, los módulos incluyen contenidos clave como tiempos verbales perfectos, condicionales, discurso indirecto y verbos modales, herramientas necesarias para avanzar hacia niveles intermedios altos de inglés.

Ideal para estudiantes y docentes

Aunque está orientado a jóvenes de secundaria, el programa también resulta útil para quienes se preparan para exámenes internacionales como el First Certificate in English (FCE) o el IELTS, ya que permite reforzar las habilidades evaluadas en estas pruebas. Asimismo, los docentes de inglés pueden aprovechar sus recursos audiovisuales y guías didácticas para enriquecer sus clases con estrategias interactivas.

Cómo inscribirse y acceder al contenido

Los interesados pueden registrarse a través de la página oficial de National Geographic Learning, donde se encuentran disponibles los materiales digitales y las guías de autoaprendizaje. Además, la plataforma Spark ofrece ejercicios en línea, evaluaciones y actividades para enviar tareas.

La inscripción está abierta a participantes de cualquier país, siempre que acrediten un nivel A2 de inglés. National Geographic Learning también dispone de programas adicionales que abarcan desde el nivel preescolar hasta cursos de inglés general para adultos.

Este curso representa una oportunidad única para aprender inglés de manera gratuita, dinámica y con el respaldo de una de las instituciones educativas más reconocidas del mundo.