Clima en Bogotá para este viernes 25 de octubre: lluvias en la tarde y descenso de temperatura, según el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que este viernes 25 de octubre, Bogotá vivirá una jornada marcada por lluvias dispersas, cielo nublado y bajas temperaturas, típicas de la actual segunda temporada de lluvias en la capital colombiana.

De acuerdo con el pronóstico del Ideam, en las primeras horas de la mañana se espera un ambiente fresco con temperaturas entre 9 °C y 11 °C, acompañado de nubosidad variable. En el transcurso del mediodía, el clima podría mantenerse parcialmente nublado con algunos intervalos de sol, alcanzando una temperatura máxima cercana a los 18 °C.

Sin embargo, en la tarde y primeras horas de la noche, las probabilidades de lluvia aumentarán significativamente, especialmente en las localidades del norte, occidente y oriente de la ciudad, como Suba, Engativá, Usaquén, Chapinero y San Cristóbal. Se prevén precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de descensos de temperatura que podrían llevar el termómetro nuevamente a los 10 °C en la noche.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos portar paraguas o impermeable, evitar transitar por zonas con riesgo de inundación y planificar los desplazamientos con antelación, especialmente durante las horas pico de la tarde, cuando suelen presentarse congestiones vehiculares por las lluvias.

El Ideam también advirtió sobre la posibilidad de vientos moderados en el occidente y sur de Bogotá, lo que podría generar caída de ramas o desechos en vías públicas. Por ello, se recomienda no parquear vehículos bajo árboles y mantenerse atentos a las alertas emitidas por el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo.

En cuanto a la calidad del aire, la Secretaría de Ambiente reporta niveles moderados, gracias a las lluvias recientes que han ayudado a disminuir la concentración de material particulado. No obstante, se pide mantener precaución a personas con enfermedades respiratorias.

Con la llegada del fin de semana, el Ideam prevé que las lluvias continúen durante el sábado y el domingo, aunque con menor intensidad, lo que mantiene la recomendación de abrigarse bien y planificar actividades al aire libre con precaución.

El clima en Bogotá sigue mostrando los efectos del fenómeno de la variabilidad climática, propio del mes de octubre, caracterizado por días lluviosos, nubosidad constante y temperaturas más frías de lo habitual.