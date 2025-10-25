Andrés Carne de Res y Andrés DC reabren sus sedes tras cumplir con los requisitos de la SIC: “la mejora continúa”

Después de varios días de cierre preventivo, los restaurantes Andrés Carne de Res (Chía) y Andrés DC (Bogotá) anunciaron oficialmente la reapertura de sus sedes, luego de cumplir con todos los requerimientos técnicos exigidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La medida se produce tras la verificación de las adecuaciones en los sistemas eléctricos y de gas, que habían motivado la suspensión temporal de sus operaciones.

Cumplimiento de las exigencias técnicas

En un comunicado emitido el 24 de octubre de 2025, la empresa informó que cumplió satisfactoriamente con los requerimientos realizados por la Superintendencia durante las inspecciones efectuadas el pasado 10 y 11 de septiembre.

“Nos complace informar a la opinión pública, a nuestros comensales, amigos y aliados que hemos cumplido satisfactoriamente con todos los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, reafirmando así nuestro compromiso con la seguridad de nuestros trabajadores y comensales, y con la mejora continua de nuestras operaciones”, señaló el restaurante.

Comunicado de Andrés Carne de Res

De acuerdo con el comunicado, la cadena realizó todas las adecuaciones necesarias para garantizar la seguridad eléctrica y de gas en sus instalaciones, tal como fue exigido por la autoridad de control.

Reapertura gradual

La compañía confirmó que ambas sedes retomarán operaciones a partir de este viernes 24 de octubre. Inicialmente, solo estará habilitado el servicio de bar, mientras se completa la verificación final por parte de la Superintendencia. Desde el sábado 25, los establecimientos volverán a funcionar con normalidad en todos sus servicios, incluyendo cocina y entretenimiento.

Contexto de la medida

El cierre temporal había sido ordenado por la SIC luego de detectar deficiencias en las instalaciones eléctricas y riesgos asociados al sistema de energía en zonas húmedas, tras un accidente ocurrido en septiembre que dejó varios heridos. La superintendente, Cielo Rusinque explicó entonces que la decisión fue una medida preventiva orientada a proteger la seguridad de los asistentes y del personal.

Tras la entrega de las pruebas de cumplimiento, la entidad permitió el restablecimiento de las operaciones.

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, el bienestar de nuestros visitantes y la mejora continua de nuestras operaciones”, concluyó el comunicado del restaurante.