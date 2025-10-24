Otro golpe para los conductores: Subió el precio de la gasolina desde este viernes 24

En los últimos meses, el precio de la gasolina en Colombia ha seguido una tendencia al alza que preocupa tanto a conductores particulares como al sector del transporte y la industria.

Este incremento, impulsado por decisiones del Gobierno y factores económicos globales, ha generado debate sobre su impacto en el costo de vida, la inflación y el poder adquisitivo de los colombianos.

Mientras las autoridades defienden la medida como necesaria para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, distintos sectores advierten que el alza golpea directamente el bolsillo ciudadano y amenaza con encarecer productos y servicios esenciales.

Y de hecho, como continuidad de este debate, desde la CREG se publicó la más reciente actualización de precios de galones de gasolina en todo el país. El incremento de $100 pesos ya deja casi que a la mayoría del país con galones arriba de los 15.000 pesos colombianos.

En promedio, en la principales ciudades del país el precio pasó de $15.868 a $15.968 en gasolina y de $10.685 en diesel a $10.785.