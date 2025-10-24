Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, salió a defenderse tras ingresar en la Lista Clinton, “me meten injustamente”

El presidente Gustavo Petro ha señalado que no intervendrá en las investigaciones que las autoridades están adelantando contra su hijo. Fotos: Archivo Y Juan Pablo Pino

Nicolás Petro es uno de los hijos del presidente Gustavo Petro, quien se ha visto envuelto en algunos problemas judiciales y también en polémicas que entrelazan a su expareja, Day Vásquez. A pesar de ello, el hombre sigue adelante con cada uno de sus proyectos y por supuesto, estando enfocado en su familia, especialmente su hijo, Luka Samuel, fruto de su relación con Laura Ojeda.

Sin embargo, durante las últimas horas el presidente Gustavo Petro confirmó que tanto él como su familia ingresaron a la lista Clinton, siendo esta una de las bases de datos más severas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En ella se incluyen individuos, empresas y entidades que han sido acusadas de tener vínculos con actividades ilícitas como narcotráfico, lavador de dinero o crimen organizado.

Ante el hecho, Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro y quien ha tenido que enfrentar diferentes procesos judiciales, no guardó silencio y a través de sus redes sociales aseguró "La misma Fiscal Lucy Laborde en una audiencia manifestó que mi caso no tiene que ver con narcotráfico ni con la campaña presidencial. Por el único hecho de ser hijo de Gustavo Petro me meten injustamente en la lista Clinton. Una persecución política y judicial sin precedentes. Acudiré a organismos internacionales para defender mis derechos".