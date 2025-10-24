Ministro de Jusiticia, Eduardo Montealegre presentó su renuncia “irrevocable” al presidente Gustavo Petro

El ministro Justicia Eduardo Montealegre, le ha presentado su carta de renuncia “irrevocable” al presidente Gustavo Petro, este viernes 24 de octubre. El escrito que fue filtrado por medios de comunicación, revela la razón por la que el funcionario abandona su cargo.

Llama la atención que Montealegre argumentó su salida de la cartera de Justicia, debido a la absolución de parte del Tribunal de Bogotá a Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

“Una sola razón motiva mi retiro: la profunda indignación por el prevaricato en el que incurrió el Tribunal de Bogotá al absolver al criminal de guerra, un corrupto: Álvaro Uribe Vélez. Un ilícito avalado por el establecimiento de Colombia y un premio noble de la paz servil ante él, pusilánime”, expresó Eduardo Montealegre.

De esta manera el jefe de cartera, expresó que volverá a sus servicios de abogado con el objetivo de evitar según él, la “impunidad” de Álvaro Uribe.

“Como víctima de Uribe debo retomar el ejercicio de mis derechos para impedir que sus actos queden en la impunidad. Esto implica que, es mi deber acudir a los tribunales internacionales para clamar por el fin de su violencia sistemática contra el pueblo humilde y trabajador”, agegó el abogado.

Montealegre fue más allá y aseguró que la tercera instancia del proceso de Uribe que lo tomará la Corte Suprema de Justicia, “está cooptada”. Igualmente criticó el papel de la Fiscalía por no actuar en los hechos que está vinculado como la masacre del Aro y La Granja.

El ministro continuó:

“No puedo guardar silencio. Necesito total libertad para continuar a la caza de un criminal que anda, y seguirá, por ahora, suelto. Protegido también en este momento por un funcionario oscuro, aliado del abogado mafia: el procurador general de la nación”.

Finalmente le agradeció al presidente Gustavo Petro.

“Le agradezco presidente la confianza que depositó en mi, al designarme como ministro. Cuente con mi modesta colaboración para continuar la lucha que ha emprendido por la transformación de Colombia”.

Montealegre generó polémica al despedir su carta con:

“Cuídese mucho: en palacio hay traidores que acechan con dagas peligrosas”.