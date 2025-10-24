Llamado sorpresa del Gobierno a medios alternativos justo antes de la consulta del Pacto

El Gobierno nacional envió, sin previo aviso, una invitación dirigida a medios digitales, comunitarios y alternativos para participar en el “II Encuentro Internacional de Medios Alternativos Comunitarios y Digitales”, programado este sábado 25 de octubre en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias. Dicha convocatoria, que llegó mediante un remitente identificado como “Operador Alfa Logistic”, resultó por demás sorprendente para varios medios convocados.

Según informaron fuentes consultadas por BLU Radio, la invitación a este grupo considerado estratégico para el entorno político del presidente Gustavo Petro se realizó “de un momento a otro, sin algún aviso previo” y llama la atención que se programe justo antes de la consulta promovida por el Pacto Histórico.

El correo describe que el Gobierno invita “al Encuentro de alternativos, comunitarios y digitales que se realiza en Cartagena” y precisa que “la alimentación y el hospedaje serán cubiertos por los organizadores”. Además, se indica que el alojamiento estará en un hotel de la zona de Mamonal, y se dispondrá de transporte gratuito para los participantes.

¿Por qué genera inquietudes?

La convocatoria ocurre un día antes de la consulta del Pacto Histórico, lo cual para algunos analistas resulta curioso, dado que involucra a un sector que podría tener vínculos con los precandidatos al Congreso que aspiran ingresar a las listas de Senado o Cámara. En este sentido, varias fuentes consultadas por BLU Radio señalan que “este encuentro con un sector tan relevante para el presidente Petro y su fuerza política se dé un día antes de la consulta del Pacto Histórico” despierta interrogantes.

Adicionalmente, el enlace de inscripción que fue difundido a través de redes sociales ya aparece cerrado, lo que refuerza la idea de una convocatoria muy rápida y dirigida.

Agenda y participantes

Aunque no se ha publicado un cronograma oficial detallado, se menciona la posible presencia del presidente Petro. Entre los invitados internacionales figuran periodistas y activistas reconocidos por su compromiso con líneas ideológicas de izquierda: por ejemplo, la española Inna Afinogenova, la chilena Javier Pineda (director del portal El Ciudadano), la mexicana Sasi Alejandre y el ecuatoriano Danny Bilbao.

Marco institucional declarado

Ante las inquietudes sobre la naturaleza de esta convocatoria, la ministra Carina Murcia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) aseguró que el encuentro está vinculado con la 14.ª edición de la Semana Mundial de Alfabetización Mediática e Informacional de la UNESCO. Este evento internacional tiene por objetivo promover la capacidad de los ciudadanos para utilizar la información de manera crítica y ética en entornos digitales.



