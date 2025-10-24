“Gringos go home”: Benedetti estalló al ser incluido en Lista Clinton junto al presidente Petro

En la tarde de este viernes 24 de octubre, el Gobierno de los Estados Unidos confirmó que el presidente Gustavo Petro, algunos de sus familiares y el ministro del Interior, Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton. Justamente, el ministro salió a refutar esta decisión por medio de su cuenta de ‘X’, en la que estalló contra Trump y su administración.

Petro fue el primero en salir a referirse al tema por miedo de una contundente publicación en la que afirmó: “Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió,yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC.Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU.Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína.Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas“.

Seguido al primer mandatario salió a relucir las palabras de Benedetti, mismo que arremetió contra la lucha antidrogas estadounidense.

“Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista. En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante. Para EE.UU. un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home”, afirmó Benedetti.

¿Qué es la Lista Clinton?

La inclusión del presidente Gustavo Petro y sus familiares en esta categoría es de mucha gravedad, pues los señala de estar involucrados en el narcotráfico.

La Lista Clinton es, en realidad, un nombre acuñado para la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (también conocida como Lista SDN), una base de datos de sanciones publicada y administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

En esta lista se incluye a individuos, empresas y entidades acusadas de estar involucradas en actividades ilícitas como narcotráfico, lavado de dinero, financiación del terrorismo y crimen organizado.