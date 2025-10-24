Consejo de Estado detiene la implementación del nuevo modelo de salud del Gobierno

El Consejo de Estado, a través de su Sección Primera, decidió suspender provisionalmente el Decreto 0858 de 2025, norma con la que el Gobierno Nacional pretendía poner en marcha el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, una de las apuestas más importantes del actual Ejecutivo en materia sanitaria.

La alta corte consideró que el decreto podría haber excedido las facultades reglamentarias del Gobierno, al modificar aspectos estructurales del Sistema General de Seguridad Social en Salud, competencia que, según la Constitución, corresponde exclusivamente al Congreso de la República. Por este motivo, el tribunal ordenó la suspensión de la medida mientras se resuelve la demanda de fondo.

Las razones detrás de la suspensión

La decisión se originó en una acción presentada por el representante a la Cámara Andrés Forero, quien sostuvo que el decreto equivalía a una “reforma a la salud por decreto”, lo que vulneraría el principio de reserva de ley.

“El Consejo de Estado acogió mi solicitud de medidas cautelares y suspendió el Decreto 0858 de 2025. Es una buena noticia y un alivio para los colombianos que el ‘plan b’ o reforma a la salud vía decreto se haya empantanado”, afirmó el congresista tras conocerse el fallo; según reportó Caracol Radio.

Entre los puntos cuestionados se encuentra la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), las cuales asignaban un nuevo papel a las gobernaciones y alcaldías en la coordinación del sistema, desplazando el rol tradicional de las EPS en la organización de la red de servicios y en la gestión de la atención de los pacientes.

¿En qué consistía el modelo propuesto?

El decreto buscaba establecer una estructura sanitaria basada en dos niveles de atención:

Nivel primario: destinado a la atención directa de los ciudadanos, especialmente en servicios de baja y mediana complejidad. Se priorizaba su implementación en zonas con menor capacidad de cobertura.

destinado a la atención directa de los ciudadanos, especialmente en servicios de baja y mediana complejidad. Se priorizaba su implementación en zonas con menor capacidad de cobertura. Nivel secundario o complementario: conformado por hospitales y centros especializados de mediana y alta complejidad, articulados mediante un sistema de referencia y contrarreferencia.

El Gobierno había indicado que el propósito era fortalecer la atención preventiva y resolver los problemas del sistema a corto y mediano plazo, garantizando una mayor integración entre hospitales públicos, privados y mixtos.

No obstante, la creación de las RIITS y la pérdida del rol de las EPS en la conformación de redes y en el flujo de recursos despertaron críticas desde distintos sectores políticos y académicos, que consideraron que el decreto implicaba una reforma estructural encubierta.

Un nuevo revés para la reforma a la salud

Con esta suspensión, el Gobierno enfrenta otro obstáculo en su intento de transformar el sistema de salud colombiano, luego de que la Reforma a la Salud no prosperara en el Congreso. El fallo del Consejo de Estado deja en pausa la implementación del nuevo modelo y reabre el debate sobre los límites del Ejecutivo para legislar por decreto en materias que afectan derechos fundamentales y estructuras institucionales del país.