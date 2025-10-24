María Fernanda Cabal dice que deben ser suficientes y reveladoras las pruebas que tiene EEUU para incluir a Petro en la lista Clinton

María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, publicó su reacción a la noticia de este viernes, 24 de octubre, sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir en la lista Clinton al presidente Gustavo Petro y su familia, en esta se incluye a personas y empresas relacionadas con el narcotráfico y el lavado de activos.

La senadora aseguró que el gobierno norteamericano debe tener suficientes y reveladoras las pruebas para incluir al presidente Petro en esa lista.

Cabal asegura que deben existir pruebas reveladores de dineros recibidos por Petro en la campaña

A través de su cuenta de X, la senadora escribió: "Es urgente que los EEUU revele las pruebas en contra de Gustavo Petro, que hoy lo tienen en la lista Clinton con su familia y amigo Benedetti. ¿Hubo plata del narco en su elección?“.

El mensaje está acompañado por un video en el que la precandidata del Centro Democrático dijo: “terriblemente grave que un presidente de una nación esté en lista Clinton. Deben ser suficientes y reveladoras las pruebas que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Ojalá las saquen, ojalá el pueblo colombiano y el mundo se enteren de qué transacciones financieras llevaron a Gustavo Petro a la presidencia, con qué aliados del narcoterrorismo y cuál es el riesgo para la transición a la democracia en Colombia”.

Luego agregó que: “en mi gobierno nada de esto pasará. Que se vayan presos y extraditados los bandidos que terminan generando zozobra en Colombia”.

Respuesta del presidente Petro al ser incluido en la lista Clinton

A pocos minutos de conocerse la noticia, el mandatario se pronunció a través de sus redes sociales.

“Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, escribió el presidente a través de su cuenta de X.