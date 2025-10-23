Video: capturan a dos ‘rompevidrios’ en Chapinero: uno de ellos robaba en silla de ruedas

En cámaras de videovigilancia quedó registrado el momento en el que un delincuente inspeccionó con una linterna el interior de un vehículo para posteriormente romper el vidrio y extraer computadores y tablets avaluados en 12 millones de pesos.

Las víctimas, que se encontraban en un establecimiento comercial del lugar alcanzaron a ver al sujeto huir y subirse a una van, por lo que alertaron de inmediato a las autoridades.

Una vez recibida la alerta, la Policía Metropolitana de Bogotá activó un plan candado, logrando detener el vehículo y capturar a los dos delincuentes sobre la Carrera Séptima con calle 50.

Al interceptar la van, las autoridades se percataron de que el conductor era una persona con disminución en la capacidad motora, que tenía acondicionada la camioneta para manejarla y no levantar sospechas. Además, su cómplice presentaba anotaciones por los delitos de hurto calificado y agravado, y contrabando.

Las pertenencias fueron recuperadas y los delincuentes dejados a disposición de las autoridades competentes.

Fiscalía condenó al responsable de hurtos a establecimientos de comercio en Bogotá

Rafael Andrés Ortega Céspedes fue condenado por el delito de hurto agravado y calificado, luego de que se comprobara que, mediante amenazas con arma de fuego, atemorizaba a empleados y clientes de establecimientos comerciales en Bogotá para sustraer dinero y elementos de valor en el norte de la capital.

La investigación coordinada por un fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación, acreditó las denuncias de cuatro víctimas que permitieron identificar al hombre y presentarlo ante un juez de conocimiento, quien le impuso una pena de 8 años de prisión.

Durante las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, se pudo establecer que uno de los casos que se le atribuyen ocurrió el 9 de julio de 2024 en un local de apuestas ubicado en el norte de Bogotá, donde Ortega Céspedes ingresó y agredió al personal de vigilancia, posteriormente sustrajo 11 millones de pesos entre dinero en efectivo y elementos de valor como celulares de alta gama.