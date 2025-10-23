“La cortina de humo preferida”: Fajardo sobre propuesta de Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente

El Ministerio de Justicia dio a conocer en las últimas horas un proyecto de ley con el fin de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una idea que el presidente Gustavo Petro ha puesto sobre la mesa desde hace varios meses. La iniciativa, sin embargo, ha sido duramente criticada por varios partidos políticos y precandidatos presidenciales, entre ellos el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo

A través de su cuenta oficial en la red social X, Fajardo criticó duramente que el Gobierno insista en impulsar esta iniciativa, pues la consideró una mera distracción.

"Vuelve y juega. La cortina de humo preferida: asamblea constituyente. Ante el caos total de un gobierno guiado por el delirio creciente del presidente, la confusión, la confrontación y el desorden son las formas del cambio que no fue. No va a haber constituyente“, sostuvo Fajardo en X.

Entre tanto, el precandidato presidencial aseguró que el país atraviesa una fuerte crisis de seguridad y señaló al Ejecutivo de ser incapaz de proteger a la ciudadanía.

“Mientras nuestra Fuerza Pública se ha debilitado, los grupos criminales y el mundo de la ilegalidad han crecido en nuestro territorio”, advirtió Fajardo en otro video difundido en sus redes sociales.

Fajardo aseguró que Petro está tratando de distraer mientras el país “vive con miedo”

Entre otras cosas, recordó que el presidente Petro había señalado que el ELN desaparecería en los primeros meses de su mandato. Sin embargo, sostuvo que ese grupo armado pasó de tener presencia en 189 municipios y en la actualidad ya está en 232.

“Mientras Colombia vive con miedo, el presidente intenta distraer con una Asamblea Constituyente. Con el Plan Guardián vamos a proteger lo más importante: la vida de las y los colombianos”, concluyó el precandidato presidencial en su publicación.