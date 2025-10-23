Indignante: exdirector seccional de la Fiscalía es acusado de abusar sexualmente de una de sus subalternas

La Fiscalía General de la Nación imputó al exdirector seccional, César Rojas Arias, como posible responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado, acto sexual violento agravado y acoso sexual.

Los hechos que se le atribuyen están relacionados con el abuso sexual sistemático al que habría sometido durante casi nueve meses a una servidora de la entidad.

De acuerdo con la investigación orientada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, la cual se siguió con un enfoque diferencial de género y de protección integral a la víctima, el exfuncionario presuntamente aprovechó la posición jerárquica que le daba el cargo que ostentaba como director de una seccional para asediar y perseguir a una subalterna, y amenazarla con traslados y retaliaciones laborales para que accediera a sus pretensiones sexuales.

Durante la audiencia de imputación realizada ante un magistrado con función de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá, el señor Rojas Arias no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Capturan subcomandante de la Policía que habría abusado de 7 uniformadas en La Guajira

Este martes, 21 de octubre, se conoció la captura del teniente coronel, Carlos Julián Rodríguez Campos, subcomandante de la Policía de La Guajira, por el presunto abuso sexual de7 uniformadas que aspiraban a convertirse en policías.

De acuerdo con medios locales, el oficial se entregó ante laFiscalía General de la Nación para responder por los delitos sexuales en su contra.

Las autoridades competentes emitieron una orden de captura en su contra, según confirmó el Comando de Región de Policía No. 8 a través de un comunicado.

Además, el portal La Guajira Hoy indicó que fuentes cercanas a una de las víctimas, que era auxiliar de Policía, tuvo que someterse a un procedimiento de legrado en un centro médico de Riohacha para obtener material biológico que pueda confirmar el accionar del oficial.

De las siete víctimas, que son auxiliares de Policía, solo cuatro formalizaron su denuncia y están recibiendo acompañamiento psicológico y legal.