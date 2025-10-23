Human Rights Watch advierte que EE. UU. está cometiendo ejecuciones extrajudiciales en bombardeos a lanchas

Siguen los cuestionamientos a los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe y, ahora también, en el océano Pacífico. En las últimas horas, la directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, sostuvo que estas acciones pueden ser calificadas como “ejecuciones extrajudiciales” en la medida en la que se hicieron por fuera de las leyes internacionales y locales de Estados Unidos.

Goebertus también dio cifras detalladas de los ataques que se han registrado en las últimas semanas. Según sus cuentas, han perpetrado nueve bombardeos que han cobrado la vida de 39 personas. La justificación del gobierno de Donald Trump es que supuestamente llevaban droga. Pero, aun cuando fueran ‘narcolanchas’, estos ataques no están amparados por ninguna base legal.

“Desde nuestro punto de vista jurídico, y teniendo en cuenta las obligaciones de Estados Unidos en materia de Derecho Internacional y Derechos Humanos, estos ataques -independientemente de si allí había o no narcotraficantes- constituyen ejecuciones extrajudiciales. Estados Unidos no está en conflicto armado con Venezuela ni con Colombia”, explicó Goebertus en una entrevista con la emisora Blu Radio.

Así mismo, señaló que en el peor de los casos esas embarcaciones pertenecen a grupos de crimen organizado sobre los cuales debe aplicar la ley usando otros medios como intervenciones marítimas, intentos de capturas y judicializaciones.

“Pero matarlos sin ninguna posibilidad de enfrentar un juicio es lo que internacionalmente se conoce como una ejecución extrajudicial”, expresó Goebertus.

¿Atacar embarcaciones en aguas internacionales avala los bombardeos?

La directora para las Américas de HRW también explicó que el hecho de que los bombardeos se ejecuten en aguas internacionales no exime a la Administración Trump de ninguna responsabilidad.

“Siguen siendo ejecuciones extrajudiciales. Lo que determina que sea en aguas internacionales o no es la jurisdicción, es decir, quién estaría habilitado para investigar estos hechos. Pero dónde se dan no exime al gobierno de Estados Unidos de garantizar que no lanza operaciones militares ofensivas con uso de fuerza letal como primera opción en un contexto, si acaso, de criminalidad organizada”, indicó Goebertus en la entrevista con Blu Radio.

Además, recordó que Estados Unidos no acepta las competencias de la Corte Penal Internacional ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace que sea difícil judicializar este tipo de casos.

No obstante, advirtió que las nacionalidades de las víctimas es clave para hacer rendir cuentas a las autoridades estadounidenses por estos hechos.