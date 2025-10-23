Estudiante de 12 años fue apuñalada tras denunciar acoso escolar en una escuela de México; está al borde de la muerte. Foto: Captura de Pantalla

La historia de Nicole, una estudiante de 12 años de la Escuela Secundaria No. 324 “Alfonso Caso Andrade”, en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, ha generado indignación nacional luego de que fuera agredida con un arma punzocortante dentro del plantel educativo.

Según los primeros reportes, el ataque ocurrió el pasado lunes 13 de octubre, cuando una de sus compañeras usó un bisturí para herirla, tras lo cual la menor fue trasladada al Hospital General de Tláhuac con heridas y contusiones. La agresión habría sido cometida por varias compañeras y, presuntamente, por familiares de una de ellas, quienes también la despojaron de su teléfono, dinero y carnet estudiantil.

La madre de Nicole señaló que la estudiante había denunciado el acoso escolar días antes ante los directivos y maestros del establecimiento, sin que se adoptaran medidas de protección. Las burlas y agresiones estaban vinculadas a su forma de vestir y al uso de unos tenis “piratas” comprados en Tepito, un reconocido mercado de Ciudad de México.

Los familiares presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, acusando al colegio y al personal docente de omisión frente a las advertencias previas. Además, denunciaron que la institución se negó a entregar los videos de seguridad que habrían captado el ataque.

Por su parte, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informó que activó los protocolos de atención y mediación de la Secretaría de Educación Pública, y que Nicole está recibiendo atención psicológica y jurídica. Al plantel asiste personal de la Unidad de Atención a la Mujer, Acoso y Situaciones de Integridad, conformado por abogadas y psicólogas.

Mientras la menor continúa en recuperación, su familia exige justicia y sanciones para las responsables. “Mi hija pidió ayuda y nadie la escuchó”, declaró su madre a medios locales.

El caso ha reavivado el debate sobre la falta de respuesta institucional frente al acoso escolar en México y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención en los planteles educativos.