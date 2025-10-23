Confirman nuevo ataque a lancha en el Pacífico: Petro asegura que EE.UU. “rompe el derecho internacional”

Nuevo ataque por parte de Estados Unidos a lancha en el mar Pacífico.

En la noche del miércoles 22 de octubre, se conoció que Estados Unidos realizó ataques sobre una lancha el mar Pacífico, muy cerca de las costa colombiana. Este hecho sería el primero en esta zona y habría dejado algunas personas muertas.

El presidente Gustavo Petro, quien actualmente tiene un fuerte enfrentamiento de palabras con Donald Trump, rechazó este operativo a través de un mensaje en sus redes sociales.

“El ataque a otra lancha en el Pacífico, no sabemos si ecuatoriano o colombiano, dejó muertos. Igualmente es un asesinato”.

egia del gobierno de Estados Unidos “rompe las normas del derecho internacional”, tanto en el Caribe como en el Pacífico.

“Colombia respeta el derecho internacional y, en mi caso, lo considero el resumen de la civilización humana y el único camino para escapar de la barbarie”, añadió.

El mandatario señaló que, aunque la estrategia estadounidense “al menos comienza a aceptar que la mayor parte de la cocaína no sale por el Caribe sino por el Pacífico”, el método de arrojar misiles sobre lanchas no es efectivo para contener el narcotráfico.

“Centrar la estrategia en arrojar misiles sobre lanchas, sea en el Caribe o sea en el Pacífico, no retiene el tráfico de cocaína y pone a EE. UU. por fuera del derecho internacional”, sostuvo.

Petro explicó que la salida de cocaína por el Pacífico se da principalmente a través de barcos mercantes y no por embarcaciones pequeñas.

“El Pacífico desde el sur de Colombia hasta Panamá, Centroamérica o México y EE. UU. no es abordable por lanchas rápidas, sino en barcos, y los barcos sirven para el tráfico de cocaína si la cocaína viaja en los contenedores comerciales o si se coloca por fuera del casco sumergido del barco”, precisó.

El jefe de Estado destacó que la estrategia de su gobierno se ha basado en el control de puertos y ensenadas, sin recurrir a acciones letales.

“Mi estrategia consistió en aumentar la incautación deteniendo las lanchas en el mar, sin muertos, y con organismos de inteligencia desplegados dentro de los grupos de capos”, explicó.

Según el mandatario, con esa estrategia “el gobierno de Colombia ha logrado incautar 2.800 toneladas de cocaína en estos tres años. Es la mayor incautación que un gobierno haya hecho en la historia de la cocaína”.