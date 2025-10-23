Condenan a cadena perpetua a joven de 15 años que apuñaló a compañero de clase: “No estoy bien de la cabeza”

Un aberrante crimen perpetrado en Reino Unido se hizo conocido a nivel mundial en las últimas horas. Un adolescente de 15 años, identificado como Mohammed Umar Khan, fue sentenciado a una condena de cadena perpetua con un mínimo de 16 años de prisión tras apuñalar a un compañero de clase.

El joven fue hallado culpable de asesinar a un compañero de clase, identificado como Harvey Willgoose, quien también tenía 15 años en el momento en el que fue asesinado.

De acuerdo con el diario británico The Guardian, los hechos se presentaron en una escuela secundaria de la ciudad de Sheffield, en Inglaterra.

El citado medio de comunicación informó que si bien Khan había sido hallado culpable desde agosto, la condena fue revelada hasta octubre. Además, su identidad también se conoció hasta ahora debido a que se trataba de un menor de edad.

Sin embargo, la jueza del caso aseguró que lo hacía público debido a que “el público querrá conocer la identidad de quienes cometen delitos tan graves”, según señaló The Guardian.

“Sabes que no puedo controlarlo”: la escalofriante confesión del joven condenado por asesinato

Entre tanto, también se conocieron otros escalofriantes detalles del crimen cometido en la escuela secundaria. Aunque uno de los argumentos de Khan era que había actuado en defensa propia, la justicia descartó esta hipótesis.

El homicidio se registró el pasado 3 de febrero durante el almuerzo. De acuerdo con las investigaciones reveladas por el Departamento de Policía de South Yorkshire, Khan y el otro joven ya habían tenido una pelea en las últimas semanas, por lo cual el joven condenado por asesinato llevó un cuchillo a la escuela.

Si bien la jueza advirtió que Harvey pudo haber molestado a Khan y decirle cosas hirientes, dejó claro que esto no justificaba su brutal agresión. “No era de un nivel que indicara que Harvey representaba una amenaza real en ese momento”, expresó la jueza, citada por The Guardian.

Entre tanto, durante el juicio también fueron revelados varios videos en los que quedó claro cómo Khan apuñaló en dos ocasiones a Harvey en el pecho. El medio británico advirtió que una de las puñaladas alcanzó a herir su corazón.

Tras el asesinato, Khan habló con el director de la escuela y le dijo varias frases inquietantes. “No estoy bien de la cabeza. Mi madre no me cuida bien”, aseguró. También habría afirmado: “Sabes que no puedo controlarlo”.

El caso causó conmoción en la comunidad escolar, en la ciudad y en todo el Reino Unido. La Policía incluso hizo un pronunciamiento para pedirles a los jóvenes que eviten el porte de armas blancas.

“Lo que equivale a una decisión tomada en una fracción de segundo ha tenido consecuencias irreversibles y ha devastado muchas vidas: la suya, la de Harvey, la de su familia y la de los miembros de su propia familia. Todas esas vidas han cambiado para siempre por este incidente y, si no se hubiera introducido un cuchillo en esa situación el 3 de febrero, las cosas casi con toda seguridad habrían sido muy diferentes”, señaló la Policía South Yorkshire tras la sentencia.