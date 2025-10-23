Asesinan a un cantante en el Cauca por haber “llegado sin avisar”: su cuerpo fue encontrado flotando en un rio

Autoridades trabajan para esclarecer el crimen de un joven cantante en el municipio de Buenos Aires, Cauca. Según relatos de los habitantes, el hombre había ingresado al territorio “sin permiso” del grupo criminal que opera en la zona.

Su nombre es Johan Sebastián Anacona Daza, tenía 30 años de edad y fue encontrado flotando en el río Cauca. En un principio fue declarado como NN, sin embargo, un tatuaje del hombre hizo posible su identificación. Todo parece indicar que el joven artista era procedente de del municipio de Bolívar, Cauca.

Allegados a Anacona Daza, han asegurado que mientras impulsaba su carrera musical, el hombre trabajaba en construcción. Precisamente, realizando este tipo de labores, fue que llegó al sector de San Francisco, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, ya que allí habría una obra civil.

Un líder comunitario de la zona, explicó para el diario El País, las razones por las que pude haber sido asesinado Johan Sebastián Anacona.

“Toca pedir permiso para ingresar al territorio, eso es una realidad que hay tener bien clara, de ahí que hay solicitarle el favor a un familiar que viva acá que le dé la recomendación o identificarse ante con la Junta de Acción Comunal, dejar bien claro qué viene hacer a la zona, porque los que mandan son ellos, los muchachos de la montaña, y claro, lo más seguro es que el muchacho no cumplió esas reglas, no supo explicar a qué venía y mire el trágico final”, dijo el líder comunal para el medio anteriormente mencionado.

“El cadáver del joven fue sacado de la zona y llevado a la morgue de un centro asistencia, pero como NN, porque no era de acá, como bien indicaron los pobladores de esa parte de Bueno Aires al exponer que nadie lo conocía o dio razón sobre el joven; todo porque al parecer llegó a trabajar la construcción, porque acá se adelanta una obra civil”, agregó el hombre.

El hecho ha generado conmoción en el departamento. Las autoridades han iniciado investigaciones para esclarecer el crimen.