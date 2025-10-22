Todo se roban: Cae banda que se dedicaba a robar sillas en terrazas de restaurantes que las dejaban al aire libre

La Policía Nacional española informó el miércoles que había arrestado a siete personas sospechosas de robar más de 1.100 sillas de terrazas al aire libre en restaurantes y bares de Madrid y otro municipio cercano en apenas dos meses.

El grupo, compuesto por seis hombres y una mujer, trabajaba de noche para sustraer las sillas de 18 establecimientos diferentes en Madrid y Talavera de la Reina, una ciudad más pequeña al suroeste de la capital, en agosto y septiembre. El impacto estimado de la propiedad robada fue de alrededor de 60.000 euros (69.000 dólares), según la policía.

Los sospechosos, que enfrentan cargos de robo y pertenencia a una organización criminal, revendieron las sillas en España, así como en Marruecos y Rumanía, según la policía.

En España, muchos restaurantes y bares dejan mesas y sillas, que suelen estar hechas de metal o plástico duro, al aire libre durante la noche. Normalmente, las sillas se mantienen apiladas y encadenadas.