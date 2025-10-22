“Se cayó el montaje de la izquierda”: Así celebró Miguel Polo Polo la absolución de Álvaro Uribe por el Tribunal Superior

El Tribunal Superior de Bogotá declaró a Álvaro Uribe como inocente por los delitos de fraude procesal y soborno a testigo, tumbándose así la condena de 12 años de prisión domiciliaria que le fue impuesta en principio por la jueza Sandra Liliana Heredia, la cual se llevó a cabo en el mes de agosto.

La magistratura aseguró que el fallo de la jurista habría contado con algunos sesgos, así como también falencias argumentativas, buscando un análisis en profundidad de este caso, siendo considerado el más importante del país.

Luego de la decisión del Tribunal, las diferentes reacciones no se hicieron esperar, entre ellas de quienes apoyan fervientemente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, siendo este el caso de Miguel Polo Polo, pues el congresista no ocultó su emoción.

A través de sus redes sociales, Miguel Polo Polo compartió un corto clip en el que se da a conocer la inocencia de Uribe, donde el congresista aseguró “Se cayó el montaje de la izquierda, en contra del mejor presidente que ha tenido este país. Uribe inocente y va a estar firme en estas elecciones para derrotar a la izquierda en este 2026. Inocente. Así se celebra en el Congreso de la República. Uribe inocente”. El hombre se dejó ver en compañía de otras figuras de la política, celebrando y mencionando “inocente”.

Cabe resaltar que luego de la decisión de la magistratura ahora se dará el recurso de casación en el cual es presentado a la Corte Suprema. La mencionada información fue confirmada por Miguel Ángel del Río, quien tras la decisión aseguró “nos vamos a casación. Esta batalla no ha terminado”.

¿Qué pasó entre Miguel Polo Polo y Adriana Lucía?

Adriana Lucía y su hermana, representaron al país en el desfile de la Hispanidad 2025, el cual se realizó en Nueva York. En medio de esta emoción, la cantante reiteró“Siempre será un honor, representar a nuestro país en el desfile de la Hispanidad 2020. Alcanzando nuestra bandera con orgullo y demostrando que la cultura no tiene fronteras”.

Ante el hecho, Miguel Polo Polo no guardó silencio y demostró su molestia “¿Y por qué ya no cuenta masacres? ¿Por qué ya no llora por los líderes sociales asesinados? ¿Entonces los muertos en el gobierno Duque (que eran menos) si valían, pero los muertos en el gobierno de Petro no importan?"