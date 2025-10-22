Reincorporarán al general (r) William Rincón para ser el nuevo director de la Policía Nacional

En las próximas horas se oficializará el nombramiento del brigadier general retirado William Rincón como el nuevo director de la Policía Nacional. El presidente Gustavo Petro anunció el viernes pasado la salida del mayor general Carlos Fernando Triana de la cabeza de la institución.

Durante el gobierno Petro, este es el cuarto nombramiento de director de la Policía Nacional y también el cuarto general que luego de retirarse de la institución debe ser reincorporado para asumir el cargo.

Nuevo director de la Policía Nacional en el Gobierno de Petro

Desde el pasado 10 de febrero el mayor general Triana fue nombrado como jefe de la institución, reemplazó al general William René Salamanca, que asumió tras la salida en abril de 2023 del general Henry Armando Sanabria Cely.

El Tiempo informó que la ceremonia se realizará el viernes en la Escuela General Santander y desde este martes se estarían ultimando detalles en la Presidencia de la República, particularmente el reincorporación a la institución.

El oficial Rincón se encontraba en retiro y fue convocado nuevamente para integrar las filas de la Policía Nacional, lo que lo convierte en el cuarto general que en 124 años en la historia de la institución debe reincorporarse para volver al servicio activo para encabezar la cúpula de esa fuerza militar.

Cabe recordar que el nombre del general se volvió a escuchar en noviembre de 2024, cuando su hijo, Juan Felipe Rincón, fue asesinado en el barrio Quiroga, localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá.

Desde que sucedió el hecho, el CTI de la Fiscalía General de la Nación adelanta la investigación para determinar quién fue el responsable de quitarle la vida a este joven, de 21 años, con un disparo.