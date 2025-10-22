“Que no crea Álvaro Uribe que ha llegado el reino eterno de la impunidad”: Iván Cepeda

Luego de conocerse la decisión del Tribunal Supremo de Bogotá, de absolver a Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, en segunda instancia, el mundo político ha reaccionado de diferentes maneras.

PUBLICIDAD

Lea también: Álvaro Uribe impulsa a la derecha en plena campaña electoral en Colombia

Uno de los implicados en este proceso judicial, quien incluso era declarado como víctima, el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, tuvo palabras sobre la conclusión que tomó el alto tribunal este martes 21 de octubre en la plenaria del Senado.

“Primer asunto. El expresidente Álvaro Uribe es el primer jefe de Estado condenado por la justicia. Eso no lo van a borrar de la historia. Segundo. Este es un proceso que tiene 13 años, de acumulación de pruebas y testimonios. Además tiene la condena de ni más ni menos que del seños Diego Cadena, considerado abogánster por él mismo”, inició el relato Cepeda.

En ese momento parece que el congresista Carlos Manuel Meisel quiso interrumpir al precandidato presidencial, por lo que este mismo le pidió silencio.

“Tranquilícese señor Meisel, permítanos también como yo lo he escuchado con toda la tranquilidad, no se preocupe. Simplemente escúcheme, le pido que me escuche como yo lo escuché a usted tranquilamente”, expresó Iván Cepeda quien continuó:

“El señor Diego Cadena, con quien el señor Álvaro Uribe tenía bastante sinuosas. En la mañana lo reconocía como su abogado, en la tarde lo desconocía como s abogado, para unas cosas si, para otras no. Para unas cosas era abogado de presentar en sociedad, para otras no. Obviamente ese es el pecado capital, la prueba reina, que es inocultable porque Cadena también está condenado”.

PUBLICIDAD

De esta manera Iván Cepeda anunció que el proceso continuará en otra instancia y además lo denunciará por otro crímenes como falsos positivos y masacres.

“Hay una decisión judicial en un largo litigio que va a continuar, se los puedo garantizar. No crean que la impunidad que se ha logrado es la última palabra. Y no solamente en este litigio, sino en el de los Falsos Positivos, el de La Escombrera, el de las Masacres del Aro y La Granja, el de la muerte de Jesús María Valle”, detalló el senador.

Finalmente, el parlamentario concluyó:

“Que no crea el señor expresidente Álvaro Uribe que ha llegado el reino eterno de la impunidad”.