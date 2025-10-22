Detalles que no cuadran en el crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del nuevo director de la Policía Nacional

El 24 de noviembre del 2024 fue asesinado Juan Felipe Rincón, hijo del general retirado William Rincón, quien próximamente se reincorporará a la institución para asumir el cargo de director de la Policía Nacional. Justamente, Séptimo Día presentó una investigación de Diego Guauque que le daría un giro a la investigación.

Juan Felipe murió al recibir un balazo, que fue luego de haber recibido una golpiza en el barrio Quiroga, en la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

Giro en el crimen de Juan Felipe Rincón tras revelarse nuevos audios

El periodista Diego Guauque tuvo acceso a nuevas pruebas, inéditas, entre las que hay fotografías, confesiones y audios durante la golpiza que podrían cambiar el curso de la investigación que se realiza.

En los audios del momento de la golpiza se logra escuchar: “¡Ese pirobo es un violo!, ¡Es un violo ese pirobo!“. En otra cámara se escucha: ”Vamos a arreglarlo por las buenas. ¡Escúcheme!“.

El próximo director de la Policía, en entrevista con este medio aseguró que se trata de una pandilla que hace extorsionistas. “Ese es un grupo delincuencia, ellos han hecho estos tipos de eventos que son extorsiones, hacen unos montajes. Como es un delito que tiene que ver con la dignidad, la persona se asusta y termina entregándoles todo”.

Entre los audios publicados por el programa se escucha la voz de una mujer que grita: “¡Ojo, le van a pegar!“, ”¡Oiga, qué le pasa es una mujer!, ¡Está desarmada, está desarmada!“ y luego un hombre gira fuerte, ”¡Violador, acá un violador!“.

Este nuevo material permitirá determinar el número de disparos y si provenían de un mismo arma. Además, reconstruir diálogos en la escena del crimen, así como la intervención del escolta que era miembro de la Policía Nacional.