“Colombia debe saber que cuenta con la Fuerza Armada Bolivariana”: ministro de Defensa de Venezuela

Una declaración que hizo el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, generó controversia en las últimas horas, pues aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está dispuesta a apoyar a Colombia ante cualquier amenaza extranjera.

“El pueblo de Colombia debe saber que cuenta con el apoyo moral, físico y el despliegue en nuestro territorio para enfrentar todas las amenazas que se ciernen sobre la frontera. Ahora hemos visto cómo el imperialismo norteamericano de un día para otro señala al presidente de la República de Colombia como narcotraficante. Lo ofende y con la ofensa hacia él ofende al pueblo de Colombia”, aseguró Padrino en una intervención pública.

Las palabras del ministro de Defensa venezolano llegaron poco después de que se conoció un pronunciamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló al presidente Gustavo Petro de ser un “líder del narcotráfico”. Trump, a su vez, estaba respondiendo a otra declaración en la que Petro aseguró que funcionarios estadounidenses habrían lanzado un bombardeo que terminó con la vida de un pescador en aguas colombianas.

Vicky Dávila le reclamó a Petro por no rechazar las declaraciones de Vladimir Padrino

El espaldarazo de Padrino a Colombia fue visto con malos ojos por la Oposición y por algunos precandidatos presidenciales, entre ellos Vicky Dávil, quien señaló que Petro debería rechazar ese pronunciamiento.

"Esto es muy grave. Ahora el Cartel de los Soles le hace ofrecimientos a Petro, a través del MinDef de Maduro, Vladimir Padrino López: “Colombia debe saber que cuenta con la Fuerza Armada de Venezuela” ante las “amenazas” de Estados Unidos.Petro no ha rechazado semejante abrazo del narco Maduro“, escribió Vicky Dávila a través de su cuenta oficial en la red social X.