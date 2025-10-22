Capturan subcomandante de la Policía que habría abusado de 7 uniformadas en La Guajira

Este martes, 21 de octubre, se conoció la captura del teniente coronel, Carlos Julián Rodríguez Campos, subcomandante de la Policía de La Guajira, por el presunto abuso sexual de 7 uniformadas que aspiraban a convertirse en policías.

De acuerdo con medios locales, el oficial se entregó ante la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos sexuales en su contra.

En La Guajira al menos 7 uniformadas fueron abusadas sexualmente por subcomandante de la Policía Nacional

Las autoridades competentes emitieron una orden de captura en su contra, según confirmó el Comando de Región de Policía No. 8 a través de un comunicado.

Además, el portal La Guajira Hoy indicó que fuentes cercanas a una de las víctimas, que era auxiliar de Policía, tuvo que someterse a un procedimiento de legrado en un centro médico de Riohacha para obtener material biológico que pueda confirmar el accionar del oficial.

El mismo medio confirmó que la Policía Nacional indicó que Rodríguez Campos ocupó el cargo hasta el pasado 16 de octubre y que se presentó voluntariamente ante la Fiscalía tras conocer que existía una orden de captura.

Actualmente, el oficial estaría recluido en un centro asistencial de Riohacha, mientras se programan las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, previstas para este miércoles 22 de octubre.

Las diligencias judiciales se realizarán de manera virtual y bajo reserva, por la gravedad del caso y para brindarle la protección correspondiente a todas las víctimas.

De las siete víctimas, que son auxiliares de Policía, solo cuatro formalizaron su denuncia y están recibiendo acompañamiento psicológico y legal.

El caso se conoció luego de que uno de los padres fuera alertado por su hija, quien le relató lo sucedido. Alterado, el hombre fue hasta el comando de Policía y exigió justicia. Además, fue en que puso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Las familias temen por el tráfico de influencias en la zona y piden protección para todos los involucrados en este caso.