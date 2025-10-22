Cae banda que enviaba droga desde Colombia hasta Australia vía Chile: 5 capturados y USD 6,7 millones en cocaína incautada

Una operación internacional permitió desmantelar una sofisticada red de narcotráfico que movía cocaína desde Colombia, pasando por Chile, hasta llegar a Australia. La acción conjunta entre las autoridades de los tres países, bajo el nombre de “Operación Cisne Negro”, dejó cinco personas capturadas e implicó la incautación de 35 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza, valorada en USD 6,7 millones.

La investigación se originó en Chile, donde funcionarios de la Aduana de Valparaíso detectaron irregularidades en las operaciones de varias empresas dedicadas a la importación de maquinaria minera. El patrón llamó la atención: las herramientas eran importadas por mar desde Colombia y, tras un breve tránsito en territorio chileno, eran exportadas por vía aérea hacia Australia.

Cocaína oculta en herramientas mineras

Según explicó la fiscal Claudia Perivancich, “hay una empresa chilena que importa en un primer momento desde Colombia equipamientos para el trabajo minero, se trata de herramientas mineras de importantes características, en el sentido de que son de alto grosor, son brocas para el trabajo de explotación minera”.

El hallazgo clave se produjo cuando la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) interceptó un envío y comprobó que varias de las herramientas habían sido modificadas para ocultar la droga. “Producto de este perfilamiento se logra detectar un envío sospechoso, y en el interior de estas herramientas se encuentran 35 kilos de clorhidrato de cocaína”, añadió la fiscal.

Entrega vigilada y capturas en Australia

Una vez detectada la droga, las autoridades optaron por realizar una entrega vigilada de la maquinaria hasta Australia, donde la Policía Federal australiana detuvo a dos personas que recibirían el cargamento.

Detenciones en Chile y cooperación internacional

En paralelo, en el puerto de San Antonio, la PDI capturó a tres ciudadanos chilenos, quienes estarían a cargo de manipular las herramientas para ocultar la droga y gestionar los envíos. Todos fueron imputados por asociación criminal y tráfico ilícito de estupefacientes y quedaron en prisión preventiva tras la audiencia en el Juzgado de Garantía de San Antonio.

El Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia, destacó el valor de la coordinación entre países:

“Es indispensable la cooperación internacional. No basta que agarremos unos pocos kilos y no agarremos a los que participan en la organización. Ese es el mejor aporte que podemos hacer para que este puerto siga creciendo, siga dando empleo, siga contribuyendo a la sociedad y particularmente a esta ciudad”, afirmó.