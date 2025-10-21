Ordenaron el cierre inmediato del restaurante Andrés Carne de Res en Bogotá y Chía

El pasado mes de septiembre se llevó a cabo unas visitas administrativas de inspección al restaurante Andrés Carne de Res donde encontraron problemas críticos en las instalaciones eléctricas y de gas combustible que representan un alto riesgo de incendios, explosión o intoxicación.

PUBLICIDAD

De esta manera, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el cierre inmediato del restaurante en Bogotá y Chía tras detectar incumplimientos graves que representan riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de los consumidores, trabajadores y visitantes.

Vea acá: Nuevas denuncias contra Andrés DC en Bogotá: un accidente generó fuertes quemaduras en personal y clientes

Algunos de los requisitos que incumplieron en las instalaciones de la Calle 3 No. 11A – 56, en el municipio de Chía (Cundinamarca), y en la Calle 82 No. 12-15/21, locales 201 a 205, 301 a 305, 405 a 407 y terraza, en Bogotá D.C., fueron los siguientes:

Conductores eléctricos expuestos a daños físicos.

Deficiencias en tableros de distribución

Ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas.

Falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas combustible.

Uniones sin protección anticorrosiva.

Ausencia de dispositivos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos.

De igual manera, ordenaron abrir cuatro investigaciones administrativas contra INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS, que es la sociedad propietaria de los establecimientos Andrés Carne de Res.

Esta decisión ya fue notificada a la empresa en la noche del lunes 20 de octubre y el cierre se efectuará a partir de este martes.