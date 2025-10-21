Ordenaron el cierre inmediato del restaurante Andrés Carne de Res en Bogotá y Chía

El pasado mes de septiembre se llevó a cabo unas visitas administrativas de inspección al restaurante Andrés Carne de Res donde encontraron problemas críticos en las instalaciones eléctricas y de gas combustible que representan un alto riesgo de incendios, explosión o intoxicación.
De esta manera, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el cierre inmediato del restaurante en Bogotá y Chía tras detectar incumplimientos graves que representan riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de los consumidores, trabajadores y visitantes.
Algunos de los requisitos que incumplieron en las instalaciones de la Calle 3 No. 11A – 56, en el municipio de Chía (Cundinamarca), y en la Calle 82 No. 12-15/21, locales 201 a 205, 301 a 305, 405 a 407 y terraza, en Bogotá D.C., fueron los siguientes:
- Conductores eléctricos expuestos a daños físicos.
- Deficiencias en tableros de distribución
- Ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas.
- Falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas combustible.
- Uniones sin protección anticorrosiva.
- Ausencia de dispositivos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos.
De igual manera, ordenaron abrir cuatro investigaciones administrativas contra INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS, que es la sociedad propietaria de los establecimientos Andrés Carne de Res.
Esta decisión ya fue notificada a la empresa en la noche del lunes 20 de octubre y el cierre se efectuará a partir de este martes.