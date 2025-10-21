Implicado en asesinato de Miguel Uribe tendrá pena de 21 años de cárcel

Uno de los capturados por el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay será sentenciado a una pena reducida de 21 años de prisión, luego de una negociación judicial en la que aceptó los delitos en su contra, informó el martes la fiscalía.

Carlos Eduardo Mora González aceptó haber participado en la logística y ejecución del ataque a tiros del que fue víctima Uribe Turbay el 7 de junio cuando daba un discurso político en un parque del occidente de Bogotá. Por la gravedad de las heridas y tras varias cirugías, el político conservador falleció casi dos meses después.

“Condujo y puso a disposición un vehículo para reconocer previamente el lugar en el que se perpetró el crimen y trasladó a otros involucrados en el atentado que entregaron el arma de fuego al adolescente que disparó contra la víctima”, aseguró la fiscalía.

La fiscalía aseguró que un juez avaló los términos del preacuerdo con Mora González, una figura que le permite obtener una condena menor a cambio de colaborar y aceptar responsabilidad en los delitos. La sentencia será leída en marzo de 2026, indicó la fiscalía.

La pena de 21 años de prisión es una rebaja, dado que la sentencia será por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico de armas, lo cual lo exponía a una pena hasta de 50 años de prisión.

Además de Mora González, ha sido sancionado un menor de 15 años que aceptó los cargos por disparar en un mitin a pasar siete años privado de la libertad en un centro especial para adolescentes.

Las autoridades han capturado a otras cuatro personas señaladas de planear y ejecutar el ataque. Sin embargo, aún buscan determinar el móvil del ataque y los autores intelectuales.