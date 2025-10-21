Eros Ramazzotti anuncia nuevo álbum “Una Historia Importante” y confirma concierto en Bogotá en 2026

El ícono italiano Eros Ramazzotti regresa con fuerza a la escena musical internacional. Tras dos noches con entradas agotadas en el Ziggo Dome de Ámsterdam ante más de 30.000 asistentes, el cantautor anunció el lanzamiento mundial de su nuevo álbum “Una Storia Importante / Una Historia Importante”, que verá la luz el 21 de noviembre de 2025, y la llegada de su nueva gira mundial a Bogotá en 2026.

Un regreso cargado de emociones y grandes colaboraciones

El nuevo disco, disponible desde ya en preorder, marca una nueva etapa en la carrera del artista que ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo. Entre sus temas inéditos se destaca “Mi día preferido”, que debutó directamente en el #1 del Airplay italiano, y “Buona Stella”, una colaboración con la reconocida cantante Elisa, estrenada en vivo durante sus conciertos en Ámsterdam.

Ramazzotti promete un recorrido musical por más de cuatro décadas de trayectoria, con nuevas versiones de sus grandes éxitos y temas completamente nuevos que reflejan la madurez y sensibilidad artística que lo han convertido en una leyenda del pop romántico.

Colombia se prepara para recibir al ícono del pop italiano

Bogotá será una de las paradas más esperadas de la gira “Una Historia Importante World Tour”, que recorrerá escenarios de Europa y América Latina durante 2026.El Movistar Arena acogerá el espectáculo el 21 de noviembre de 2026, en lo que promete ser una noche inolvidable para los amantes de la música italiana y las baladas que han marcado generaciones.

Con su inconfundible voz y una puesta en escena de primer nivel, Eros Ramazzotti ofrecerá un concierto cargado de nostalgia, energía y emoción. Su conexión con el público colombiano —que lo ha acompañado fielmente desde los años 90— asegura un reencuentro lleno de magia.