Bogotá vivirá una semana de manifestaciones: esta es la agenda de movilizaciones y algunas recomendaciones

Durante la semana del 20 al 26 de octubre de 2025, Bogotá será escenario de múltiples expresiones sociales, plantones y actividades culturales que convocan a diversos sectores ciudadanos. Desde colectivos feministas hasta organizaciones ambientales y sindicatos, distintas causas se harán visibles en el espacio público, por lo que se recomienda planificar la movilidad con antelación.
La Secretaría Distrital de Gobierno anunció que acompañará estas jornadas a través de sus equipos de Gestoras y Gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el fin de garantizar el derecho a la protesta pacífica y fomentar la convivencia en las calles.
Principales eventos programados
A continuación, un resumen de los plantones y encuentros programados:
Lunes 20 de octubre
- 12:00 p.m. – Plantón feminista: “La UCMC ¡¡no actúa en contra de los violadores!!”
- Lugar: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
- Convoca: Colectivos Feministas
Martes 21 de octubre
- 8:00 a.m. – Plantón en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez
- Lugar: Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogotá
Miércoles 22 de octubre
- 9:00 a.m. – Mitin contra el Ministerio de Trabajo
- Lugar: Torre Worktech Center
- Convoca: Sintrauniseguridad
- Hora por confirmar – Asambleas simultáneas UNITRASEG
- Lugares: Carrera 47 # 95-39 y Carrera 44 # 20-21
Viernes 24 de octubre
- 1:00 p.m. – Plantón ambiental: “Por el agua, la justicia ambiental y la unidad de los pueblos”
- Lugar: Ministerio de Ambiente
- Convocan: Acción Colombiana por la Soberanía Ambiental, Congreso de los Pueblos, entre otros
Sábado 25 de octubre
- 8:00 a.m. – Evento cultural: “Encuentro por el derecho a la ciudad”
- Lugar: Universidad Nacional de Colombia
- 9:00 a.m. – Actividad de memoria: “¡La memoria no se borra: se pinta, se nombra y se defiende!”
- Lugar: Muro frente a la Estación Centro Memoria de TransMilenio
- Hora por confirmar – Caravana Halloween
- Lugar: Por confirmar
- Convoca: Gonobikerreas
Recomendaciones para una participación segura y una movilidad eficiente
Para evitar contratiempos durante estos días, se sugiere:
- Consultar frecuentemente los canales oficiales de la Secretaría de Gobierno y entidades de tránsito.
- Programar desplazamientos considerando posibles desvíos, bloqueos o congestiones.
- Participar de manera pacífica y respetuosa, sin afectar la integridad ni los derechos de otras personas.
La administración distrital reitera su compromiso con el respeto al derecho a la protesta pacífica, el uso adecuado del espacio público y la promoción del diálogo como vía para la resolución de conflictos.