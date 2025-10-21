Bogotá vivirá una semana de manifestaciones: esta es la agenda de movilizaciones y algunas recomendaciones

Manifestantes opositores al gobierno de Gustavo Petro, marcharon por las calles del centro de Bogotá el 21 de abril de 2024. La inconformidad con las reformas propuestas por Petro fue la principal motivación para que miles de personas salieran a levantar su voz de protesta.

Durante la semana del 20 al 26 de octubre de 2025, Bogotá será escenario de múltiples expresiones sociales, plantones y actividades culturales que convocan a diversos sectores ciudadanos. Desde colectivos feministas hasta organizaciones ambientales y sindicatos, distintas causas se harán visibles en el espacio público, por lo que se recomienda planificar la movilidad con antelación.

La Secretaría Distrital de Gobierno anunció que acompañará estas jornadas a través de sus equipos de Gestoras y Gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el fin de garantizar el derecho a la protesta pacífica y fomentar la convivencia en las calles.

Principales eventos programados

A continuación, un resumen de los plantones y encuentros programados:

Lunes 20 de octubre

12:00 p.m. – Plantón feminista: “La UCMC ¡¡no actúa en contra de los violadores!!”

– “La UCMC ¡¡no actúa en contra de los violadores!!” Lugar: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca



Convoca: Colectivos Feministas

Martes 21 de octubre

8:00 a.m. – Plantón en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez

– Lugar: Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogotá

Miércoles 22 de octubre

9:00 a.m. – Mitin contra el Ministerio de Trabajo

– Lugar: Torre Worktech Center



Convoca: Sintrauniseguridad

Hora por confirmar – Asambleas simultáneas UNITRASEG

– Lugares: Carrera 47 # 95-39 y Carrera 44 # 20-21

Viernes 24 de octubre

1:00 p.m. – Plantón ambiental: “Por el agua, la justicia ambiental y la unidad de los pueblos”

– “Por el agua, la justicia ambiental y la unidad de los pueblos” Lugar: Ministerio de Ambiente



Convocan: Acción Colombiana por la Soberanía Ambiental, Congreso de los Pueblos, entre otros

Sábado 25 de octubre

8:00 a.m. – Evento cultural: “Encuentro por el derecho a la ciudad”

– Lugar: Universidad Nacional de Colombia

9:00 a.m. – Actividad de memoria: “¡La memoria no se borra: se pinta, se nombra y se defiende!”

– “¡La memoria no se borra: se pinta, se nombra y se defiende!” Lugar: Muro frente a la Estación Centro Memoria de TransMilenio

Hora por confirmar – Caravana Halloween

– Lugar: Por confirmar



Convoca: Gonobikerreas

Recomendaciones para una participación segura y una movilidad eficiente

Para evitar contratiempos durante estos días, se sugiere:

Consultar frecuentemente los canales oficiales de la Secretaría de Gobierno y entidades de tránsito.

Programar desplazamientos considerando posibles desvíos, bloqueos o congestiones.

Participar de manera pacífica y respetuosa, sin afectar la integridad ni los derechos de otras personas.

La administración distrital reitera su compromiso con el respeto al derecho a la protesta pacífica, el uso adecuado del espacio público y la promoción del diálogo como vía para la resolución de conflictos.