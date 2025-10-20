Tragedia en la carrera de Allianz 15K: corredor muere tras desplomarse en el kilómetro 12

Correr es uno de los deportes más populares del mundo, y el número de personas que realizan esta actividad continúa en aumento. Foto: Freepik.

Lo que comenzó como una jornada deportiva llena de entusiasmo terminó en una lamentable tragedia. Durante la edición 2025 de la Carrera Allianz 15K Bogotá, realizada este domingo 19 de octubre, un corredor falleció tras colapsar repentinamente mientras avanzaba por el kilómetro 12, en el barrio La Esmeralda, localidad de Teusaquillo.

De acuerdo con reportes preliminares, el hombre se desplomó de manera súbita, generando consternación entre los asistentes y competidores que presenciaron el hecho. La emergencia ocurrió sin señales previas visibles, lo que provocó una inmediata reacción del personal de salud dispuesto en el evento.

Asistencia médica inmediata no logró evitar el desenlace

Los equipos de atención médica realizaron maniobras de reanimación en el lugar e iniciaron su traslado en una ambulancia medicalizada al Hospital San José Infantil, donde minutos después se confirmó su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Javier Enrique Suárez, uno de los miles de corredores que tomaron la partida en el parque Country Comodoro, con meta final en el Parque Simón Bolívar. La noticia ha causado conmoción entre la comunidad deportiva, que ha expresado múltiples mensajes de solidaridad a través de redes sociales.

Pronunciamiento oficial de la organización

La entidad organizadora, Correcaminos de Colombia, lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los allegados de Suárez. En un comunicado, indicó:

“Correcaminos de Colombia y la Carrera Allianz 15K Bogotá 2025 lamentan profundamente el fallecimiento del señor Javier Enrique Suárez y ofrecen sus más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”.

Asimismo, señaló que:

“El participante sufrió un colapso súbito durante la competencia, a la altura del kilómetro 12. Tras realizar las maniobras inmediatas de reanimación, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital San José Infantil, donde lamentablemente falleció”.

Debate sobre prevención en eventos deportivos

Aunque la carrera contaba con un amplio dispositivo de seguridad médica —incluyendo ambulancias, personal especializado y puntos de atención distribuidos a lo largo del recorrido—, la tragedia ha vuelto a abrir el debate sobre la necesidad de exámenes médicos previos obligatorios para quienes participan en este tipo de pruebas de alta exigencia física.

Este es el segundo fallecimiento en una competencia atlética en Bogotá durante 2025, lo que ha llevado a distintos sectores a pedir una revisión de los protocolos de salud exigidos a los participantes.