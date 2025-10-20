Participación en elecciones de los Consejos de Juventud fue baja, pero subió: votaron más de 1,5 millones

Durante la jornada de este domingo 19 de octubre se llevaron a cabo las elecciones de Consejos de Juventud. En las últimas horas, la Registraduría Nacional del Estado Civil publicó los resultados que mostraron que la participación se incrementó, aunque sigue siendo baja.

De acuerdo con los datos publicados por la Registraduría, hubo un total de 1.501.311 votantes con el 99,98 % de las mesas informadas. Esto corresponde al 12,82 % del total de jóvenes habilitados para votar.

La mayoría (el 53,34 %) votaron por partidos y movimientos políticos, un 28,15 % por listas independientes y un 18,50 % restante por procesos y prácticas.

La Misión de Observación Electoral (MOE) señaló que hubo un incremento tímido en la participación, pero señaló que sigue siendo escasa. “Si bien hubo un aumento leve, al pasar del 10,31% en 2021 al 12,81% en 2025, sigue siendo necesario trabajar en el incremento de la participación electoral de las juventudes”, advirtió la MOE.

Varios funcionarios nacionales y locales se pronunciaron y calificaron la jornada electoral de este 19 de octubre como un éxito.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que la jornada electoral fue muy importante para los jóvenes entre los 14 y los 28 años. “Nuestra Fuerza Pública estuvo desplegada en todo el territorio nacional: 72.000 hombres y mujeres, 44.000 policías, 28.000 militares protegiendo las elecciones que hoy se dieron”, puntualizó el ministro Sánchez.

Así mismo, indicó que se presentaron algunas amenazas que fueron neutralizadas. Entre otras cosas, mencionó que principalmente las disidencias de Iván Mordisco habrían estado detrás de estos hechos.

"Finalizamos una jornada democrática y participativa en la que 102.861 jóvenes ejercieron su derecho al voto en las distintas localidades de Bogotá. Una jornada que reafirma como la voz de la juventud es esencial para transformar nuestra ciudad. Desde la Secretaría de Gobierno de Bogotá celebramos esta jornada pacífica y libre. Esperamos que los jóvenes sigan participando y teniendo cada vez más incidencia. ¡Cuando la juventud decide, Bogotá se fortalece!“, indicó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de la capital, a través de su cuenta en la red social X.

Algunos congresistas también felicitaron a los jóvenes por la participación que tuvieron en la últimas horas y cuestionaron la actitud del Gobierno Nacional frente a estos comicios.

“Aumentó en 200.000 votos la participación hoy a los Consejos de Juventud (2021 vs 2024). A pesar de la campaña para desincentivarlos, de la violencia contra las candidaturas, de la falta de difusión, de un viceministerio de juventud ausente y de un Ministerio del Interior saboteador. Es tiempo para la Reforma Joven y la lucha por garantías reales de incidencia. ¡La juventud ES EL PRESENTE! Buen trabajo de la Registraduría y de la Defensoría del Pueblo”, aseguró la representante a l Cámara Jennifer Pedraza.