El presidente Gustavo Petro criticó la memoria de Hugo Chávez y aseguró que “señaló mal a su sucesor”

La entrevista del presidente Gustavo Petro con Daniel Coronell está dando bastante de qué hablar por las polémicas respuestas del mandatario sobre varios temas referentes al país y a temas de interés como la crisis en Venezuela.

PUBLICIDAD

Lea también: Condenan a Caracol Televisión S.A. por cláusula de exoneración para participantes del Desafío

En medio de la entrevista Daniel Coronell le preguntó sobre Hugo Chávez y Nicolas Maduro, intentando ver si el presidente Petro condena o no la dictadura en Venezuela. La respuesta del mandatario dejó bastante que desear y dejó en evidencia su beneplácito con el régimen venezolano.

Petro aseguró que el problema de Venezuela es que Hugo Chávez señaló mal a su sucesor: Nicolás Maduro. Sumado a esto, el mandatario señaló que el problema de Venezuela es que basaron los programas sociales en la explotación del petróleo y por eso él ha hecho lo contrario en su mandato.

Además, el mandatario no quiso responder sobre si en Venezuela Nicolás Maduro se robó las elecciones o si las ganó legalmente, lo que deja ver que, nuevamente, Petro no condena el fraude electoral en el vecino país.

Petro aseguró que la crisis en Venezuela es culpa de Trump y no de Chávez o Maduro

El presidente Gustavo Petro aseguró que la culpa de la crisis en Venezuela es de Donald Trump, del petróleo, del precio del petróleo y del narcotráfico, mientras que no es de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro. Aseguró que las acciones de Trump en su primer periodo presidencial fue lo que empujó a millones de personas a salir de Venezuela.

Sumado a esto, aseguró que el error de Chávez y de Maduro fue basar la financiación de los programas sociales con el petróleo, porque cuando se ‘cerró esa llave’ quedó en evidencia la fragilidad y volatilidad de las economías que se basan en los hidrocarburos.