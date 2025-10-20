Crece la tensión diplomática: Uribe advierte aislamiento internacional de Colombia por expansión del narcotráfico

La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender parte de su cooperación económica con Colombia y aumentar los aranceles a productos nacionales ha provocado una fuerte reacción por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien atribuye estas medidas al crecimiento incontrolado del narcotráfico en el país.

En una publicación a través de su cuenta en X, el líder del partido Centro Democrático señaló que la proliferación de economías ilícitas ha comenzado a desencadenar consecuencias a nivel internacional. “El creciente dominio de la economía ilícita destruye la juventud, la familia, destruye la democracia, destruye nuestra nación”, escribió Uribe, subrayando que este fenómeno ya ha derivado en un “gran problema internacional que empieza con los Estados Unidos y se irá ampliando a toda la comunidad de países”.

Una advertencia con eco regional

Uribe argumentó que Colombia exporta más de 1.800 toneladas de cocaína cada año, cifra que considera determinante para explicar el deterioro de la imagen del país en el escenario global. En su opinión, esta situación fue agravada por el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, al que acusó de haber dado “impunidad al narcotráfico”. También cuestionó con dureza la política de “Paz Total” impulsada por el actual gobierno, calificándola como un fracaso en la lucha contra el crimen organizado.

Balance negativo del Plan Colombia

El exmandatario también se refirió al retroceso en los resultados alcanzados con el Plan Colombia, programa que contó con más de 11 mil millones de dólares en cooperación por parte de EE.UU. “Las decisiones erradas posteriores desbarataron logros importantes”, sostuvo, al tiempo que señaló que sectores radicales han instrumentalizado el narcotráfico “como herramienta de destrucción de la democracia”, valiéndose de un discurso pacifista.

Llamado a un cambio político

Finalmente, Uribe instó a un cambio de rumbo político en Colombia, afirmando que es necesario “reconstruir la relación con Estados Unidos” para frenar el aislamiento internacional que, según él, compromete la seguridad, la cooperación bilateral y la estabilidad económica del país.