“Aquí no se compra ni se vende un solo voto”: Petro a las autoridades de cara a las elecciones que se avecinan

Al referirse al proceso electoral que se avecina, el presidente Gustavo Petro ordenó a la Fuerza Pública redoblar esfuerzos contra los delitos que afectan la democracia, como es el caso de la compraventa de votos, tanto en el departamento de Córdoba como en todo el país.

“Le pido a la Policía Nacional desde ya, en la medida en que avanzan los días: su primera misión en la época electoral, que ya está a punto de comenzar o prácticamente ha comenzado, pero tiene unas fechas formales de inicio, es que aquí no se compra ni se vende un solo voto”, instruyó el mandatario.

Durante el acto de apertura este sábado en Montería de la Universidad del Sur – Centro Integrado de Servicios, el presidente anunció que en próximos días habrá una reunión para fortalecer las medidas contra este y otros delitos electorales.

“Una sociedad democrática no es aquella que simplemente va a votar cada cuatro años, mucho menos cuando el voto es de un esclavo: el voto es de un esclavo cuando se ha vendido, así de simple”, expresó.

Dijo que la compraventa de votos es “algo que ya se considera normal, que se ha normalizado”, pero no es más que “la expresión de la esclavitud de viejas épocas, porque el voto comprado es como el de aquel que ha vendido su corazón y su cerebro, su futuro y sus hijos, a perpetuidad”, cuyos daños “pueden ser absurdamente irreversibles”.

Según el mandatario, “si el departamento de Córdoba se mantiene bajo niveles de voto sojuzgado, de voto servil, de voto esclavo, las posibilidades del desarrollo se recortan, las oportunidades se cierran, las ganas y la esperanza de hacer de este un departamento de la vida, de la producción, del baile, de la canción y del arte se nos esfuman”.

Si esto sigue ocurriendo –complementó– “otra vez nos encontraremos con esos momentos donde solo la sangre se riega, generalmente sangre de jóvenes, generalmente sangre de campesinos humildes, que se tienen que ir de sus tierras”.

​“Esas épocas no pueden volver”, subrayó.