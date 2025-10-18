Video: familiares de Valeria Afanador realizan una marcha en Cajicá pidiéndole a la Fiscalía resultados

En la mañana de este sábado 18 de octubre, familiares de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció y apareció muerta en el río Frío, salieron a marchar en Cajicá con el objetivo de exigirle resultados en la investigación a la Fiscalía General de la Nación.

Y es que ya se cumplen más de dos meses desde que el cuerpo de la menor fue encontrado y según el padre de la infante, no hay avances en la investigación.

“Queremos exigir que la Fiscalía General de la Nación tenga resultados. Han pasado mas de dos meses desde la muerte de mi hija y a hoy, la Fiscalía, no tiene un solo indicio, un solo implicado, un solo sospechoso, no ha realizado el primer interrogatorio y no tienen absolutamente nada”, dijo Manuel Afanador, papá de Valeria para Caracol Radio.

Además el hombre dio a conocer que tanto él como su familia, han sido víctimas de amenazas de muerte por redes sociales, expresando que siente temor por su integridad.

“Nosotros tenemos miedo porque hay desinformación a atreves de redes sociales, en donde personas inescrupulosas nos señalan como presuntos responsables de la muerte de nuestra hija. Nosotros estamos en este momento amenazados. Toda la falta de gestión de la Fiscalía General de la Nación está haciendo que nuestra vida termine de desmoronarse”, agregó Afanador para el medio anteriormente mencionado.

La marcha se denominó como “Mil Colores” e inició sobre las 10:00 a.m. en el centro del municipio.