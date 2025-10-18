Le abren nueva investigación preliminar a Álvaro Uribe por inscripción irregular al Senado de la República

El expresidente Álvaro Uribe será nuevamente investigado por un organismo de control, en esta ocasión se conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE), le abrió una indagación preliminar por presuntas irregularidades en su inscripción de candidatura al Senado de la República para las elecciones de 2026.

No obstante es importante señalar, que el exmandatario no ha hecho oficial su intención de participar en los comicios electorales del parlamento.

La decisión la tomó el magistrado Altus Alejandro Baquero, quien mediante un escrito argumentó que la inscripción tendría causal de inhabilidad establecida en el numeral 1° del artículo 179 de la Constitución Política.

Este numeral señala que “quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos” no podrán ser congresistas.

Esta investigación inició debido a una denuncia interpuesta por el ciudadano Inder Alonso Ramírez Pérez, quien expresó que la inscripción de Uribe al Senado sería contraria a la Constitución.

Es importante señalar que actualmente el líder del Centro Democrático enfrenta un proceso judicial por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Litigio que lo dio culpable en primera instancia, sin embargo está pendiente la decisión por parte del Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia.

Precisamente, la resolución del Tribunal de Bogotá se dará a conocer este martes 21 de octubre de 2025 a las 8:00 a.m.

No obstante, abogados han señalado que independiente del veredicto, el proceso continuará a una tercera instancia y lo tomará la Corte Suprema de Justicia por el recurso de casación. De ser así, el alto tribunal tendría hasta cinco años para emitir una condena.

Respecto a la investigación que le abrió el CNE, el expresidente tendrá 10 días hábiles para que ejerza su derecho a la defensa.