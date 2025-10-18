“La primera misión de la Policía en época electoral es que no se compre ni se venda ningún voto”: Petro

En la tarde de este sábado 18 de octubre el presidente Gustavo Petro asistió a la inauguración del Centro Integrado de servicios, en la Universidad del Sur de Montería, Córdoba. En su discurso, les pidió a los ciudadanos que no vendan su voto.

“Una sociedad democrática no es aquella simplemente va a votar cada cuatro años, mucho menos cuando el voto es de un esclavo. El voto es de un esclavo cuando se ha vendido. Es así de simple. Algo que se considera ya normal, se ha normalizado, pues no es más sino la expresión de la esclavitud de viejas épocas porque el voto comprado es como aquel que ha vendido su corazón, su cerebro, su futuro y sus hijos”, explicó el primer mandatario.

Más adelante, le pidió a la Policía que su primera misión en la época electoral sea evitar que haya cualquier tipo de ofrecimiento por los votos de los ciudadanos.

“La primera misión de la Policía en época electoral es que aquí no se compre ni se venda ningún voto”, especificó el primer mandatario y advirtió que hará una solicitud más explícita en una reunión con la Fuerza Pública.

Además, les advirtió a los ciudadanos del departamento de Córdoba que acudir a ese “voto esclavo” podía retrasar el desarrollo de la región. Incluso señaló que estas maquinarias podrían volver a traer la violencia.

Petro se refirió a la muerte del poeta Gómez Jattin

Más tarde, se refirió a la muerte del famoso poeta Raúl Gómez Jattin, quien pasó buena parte de su vida en el municipio de Cereté. “Yo creo que él presintió y prefirió antes de dejarse matar, morir por sí mismo. Porque lo que siguió después el suicidio fueron unas páginas negras que hay que estudiar, no hay que superar. Como en una especie de movimiento dialéctico: por qué, para qué y cómo entonces no se repite y vamos para adelante”, indicó el primer mandatario.

Vale decir, sin embargo, que si bien la muerte de Jattin se dio en un contexto trágico, pues fue atropellado por un bus en Cartagena, no es claro si se trató de un suicidio o de un accidente.

Por último, Petro aseguró que quiere que el agua potable llegue a Cereté y a otros municipios de Córdoba.