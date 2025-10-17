SIC ordena cierre definitivo de WorldCoin en Colombia por escanear datos biométricos sin regulación legal

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una orden de cierre inmediato y definitivo contra las operaciones de WorldCoin Foundation y Tools for Humanity Corporation en Colombia. Estas dos empresas, vinculadas al proyecto WorldCoin, se encontraban ofreciendo incentivos económicos a cambio de escanear los ojos de ciudadanos colombianos, con el fin de recolectar datos biométricos altamente sensibles.

PUBLICIDAD

La medida quedó consignada en la Resolución 78798 del 3 de octubre de 2025, en la que la SIC determinó que las compañías incumplieron normas clave de protección de datos personales y vulneraron los derechos de los usuarios al no ofrecer garantías mínimas sobre el uso, almacenamiento y propósito de la información recolectada.

Sin consentimiento libre ni medidas de seguridad adecuadas

La investigación de la Dirección de Protección de Datos Personales reveló que WorldCoin operaba desde principios de 2024 en Colombia, escaneando el iris de miles de personas sin explicar de forma clara cómo sería tratada esa información.

“Se constató que las empresas condicionaron la aceptación del tratamiento de datos al pago de un incentivo, vulnerando el principio de libertad y el derecho a la autodeterminación informativa”, señaló la SIC.

Además, se evidenció la ausencia de políticas de privacidad claras, mecanismos efectivos para ejercer derechos como el acceso o la eliminación de datos, y falta de medidas de seguridad tecnológicas para proteger los códigos de iris obtenidos.

Obligan a eliminar los datos recolectados y prohíben operar en Colombia

Ante la gravedad de las violaciones, la SIC ordenó a ambas compañías la eliminación inmediata de toda la información personal recolectada, incluyendo bases de datos, servidores y cualquier respaldo de los códigos biométricos capturados. Igualmente, se prohibió a estas empresas realizar cualquier actividad de tratamiento de datos en el territorio colombiano en el futuro.

La decisión fue tomada con el fin de proteger el derecho constitucional al habeas data, y evitar que la innovación tecnológica avance sin estar sujeta al cumplimiento estricto de la ley.

PUBLICIDAD

La empresa se pronunció sobre la decisión de la SIC

En un comunicado, la empresa de WorldCoin expresó su decepción ante la decisión de la SIC de interrumpir su continuidad dentro del país:

“World es un desarrollo tecnológico innovador que ayuda a proteger a los colombianos de estafas, suplantación de identidad y fraudes impulsados por la inteligencia artificial. Manifestamos respetuosamente nuestro desacuerdo con la decisión emitida por la SIC.

Esta es una resolución preliminar de primera instancia, y World presentará recursos para asegurar una comprensión completa de su tecnología, lo que permite continuar operando de manera normal y legal, ya que los recursos tienen efecto suspensivo. Los resultados de la evaluación son incompletos, al estar basados en políticas y tecnologías desactualizadas.

Es importante aclarar que World no almacena datos biométricos, el consentimiento es informado y se confirma en múltiples ocasiones, y el token Worldcoin es opcional y está completamente separado del proceso de verificación. Seguimos cumpliendo plenamente con la legislación colombiana, además de cumplir con los más altos estándares en materia de seguridad de la información, y esperamos poder entablar un diálogo abierto con la SIC para aclarar cómo funciona esta importante tecnología”.