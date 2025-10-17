Fiscalía desmantela estructura del Clan del Golfo en Bolívar: 12 capturados

La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de 12 presuntos integrantes del Clan del Golfo, señalados de participar en una serie de homicidios selectivos, desapariciones y otros delitos ocurridos en Cartagena, Turbaco y San Juan de Nepomuceno (Bolívar) entre 2023 y 2024.

Los procesados harían parte de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, una célula del Clan del Golfo dedicada a imponer control territorial mediante la violencia y el miedo. De acuerdo con la investigación, este grupo ejecutó al menos 12 asesinatos como parte de un plan para enfrentar a organizaciones rivales y someter a la comunidad bajo las órdenes de sus cabecillas.

Entre los hechos más graves se encuentra el asesinato de un operador turístico en Bocagrande, ocurrido el 7 de noviembre de 2023, así como el homicidio de un comerciante en San Juan de Nepomuceno en octubre del mismo año y el de un ciudadano en marzo de 2024. El crimen más reciente tuvo lugar el 11 de marzo de 2024 en Turbaco, donde fue asesinado un hombre de 50 años.

Las pruebas recolectadas también vinculan a los detenidos con la desaparición de una persona en el corregimiento de Bocachica, en la isla de Tierra Bomba, en junio de 2023. La Fiscalía señaló que los implicados mantenían una estructura jerárquica y actuaban con roles definidos para ejecutar los homicidios, controlar el microtráfico y manejar bienes obtenidos de manera ilícita.

Por estos hechos, una fiscal especializada de la Seccional Bolívar les imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tentativa de homicidio, desaparición forzada, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, todos agravados, además del delito de destinación ilícita de muebles o inmuebles.

Los procesados fueron identificados como Héctor Andrés Castillo Castillo (alias Doble Cero), Yosimar Alexander Mejía Buelvas, Rafael Mauricio Barco Cuesta (alias Flor o Amapola), los hermanos Caleb y Omar de Jesús Pérez Hurtado, Marilyn Martínez Puello, Daniela Judith Agámez Céspedes, Camilo Andrés Ballesteros Atencio, Wilfrido Jinete Polo (alias Cofri), Luis Ángel Simanca Medina (alias Medina), Heyner José Rodríguez Pájaro (alias Jordan) y Paula Andrea Arias Serrano.

Aunque los 12 no aceptaron los cargos, nueve de ellos fueron enviados a prisión. Dos mujeres cumplirán medida de aseguramiento en sus residencias, mientras que uno continuará vinculado al proceso mientras avanzan las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación.