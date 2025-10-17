“En La Guajira sí se puede”: ISA entrega megaproyecto que impulsa la transición energética del país

En La Guajira ISA e INTERCOLOMBIA entregaron oficialmente al país la Interconexión Cuestecitas–Copey–Fundación, una infraestructura estratégica que marca un hito en la transición energética de Colombia. La obra, con una inversión de 147 millones de dólares, permitirá transportar la energía eólica y solar generada en el norte del país hacia los principales centros de consumo.

“En La Guajira sí se puede”, expresó Jorge Andrés Carrillo, presidente de ISA, durante el acto de entrega en el municipio de Albania, donde participaron el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, comunidades locales, autoridades y aliados estratégicos.

Una conexión que transforma el futuro energético desde La Guajira

El proyecto fue adjudicado por la UPME al grupo ISA e incluye 270 kilómetros de líneas de transmisión en doble circuito (500 y 220 kV), una ampliación de tres subestaciones existentes (Fundación, Copey y Cuestecitas) y la construcción de la nueva subestación Nueva Cuestecitas (500 kV GIS), la primera de su tipo en la región.

Con esta interconexión, La Guajira se conecta por primera vez a un nivel de tensión de 500 mil voltios, integrándose plenamente al Sistema de Transmisión Nacional y consolidando su papel como epicentro de la energía renovable en Colombia.

“Con esta interconexión, fortalecemos la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y avanzamos hacia una energía más limpia, equitativa y al servicio de nuestra gente del Caribe y de todos los territorios. La infraestructura, que se entrega junto a ISA, contribuye a la transición energética justa que lideramos desde el Ministerio de Minas y Energía”, destacó el ministro Edwin Palma.

Por su parte, la ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible y directora general de la ANLA Irene Vélez Torres resaltó el componente social y ambiental del proyecto: “Este Gobierno decidió creer: creer en la transición energética justa, en La Guajira y en su gente. Este proyecto que obtuvo licencia ambiental por parte de la ANLA, demuestra que cuando se construye con respeto y participación, la transición justa y ecológica es posible. La Guajira no es un obstáculo, es el ejemplo vivo de que sí se puede”.

La ejecución del megaproyecto estuvo acompañada por un robusto componente de gestión social y ambiental. ISA e INTERCOLOMBIA destinaron 13.000 millones de pesos a 71 proyectos de beneficio comunitario, enfocados en mejorar la infraestructura social, el acceso a servicios básicos y las oportunidades productivas en las zonas de influencia.

Asimismo, se concertaron 18 acuerdos de compensación sociocultural con comunidades étnicas wayuu mediante procesos de Consulta Previa, garantizando el diálogo intercultural y el respeto por los territorios ancestrales.

En materia ambiental, se invirtieron 54.000 millones de pesos en acciones de restauración y compensación biótica en 900 hectáreas de ecosistemas estratégicos, además de un Programa de Arqueología Preventiva que permitió recuperar materiales culturales de alto valor patrimonial en La Guajira, Cesar y Magdalena.

“Cada línea que conectamos es una oportunidad para acercar territorios y construir un país más sostenible. Este proyecto demuestra el poder de la articulación entre comunidades, autoridades y aliados”, afirmó Carlos Mario Caro, gerente general de INTERCOLOMBIA.

Por su parte, el presidente de ISA concluyó diciendo que “Esta interconexión representa mucho más que un proyecto de infraestructura: es un hito en la transformación energética de Colombia. Nos llena de orgullo entregar una obra que hace nuestro sistema eléctrico más resiliente, limpio y justo".

