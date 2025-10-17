Distinguido empresario deberá pagar una condena de 6 años de cárcel por estafar a la élite bogotana

Condena de 6 años a Felipe Miguel Rocha Medina, por estafa a través de una pirámide ganadera.

Luego de valorar los argumentos y las condiciones legales del preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el empresario Felipe Miguel Rocha Medina, una juez penal del circuito de Bogotá avaló la negociación judicial y condenó al procesado a seis años y dos meses de prisión por los delitos de captación masiva y habitual de dineros del público, y estafa agravada en la modalidad masa.

PUBLICIDAD

Lea también: Brutal caso de sicariato en Bogotá: delincuentes acribillaron a un hombre de 45 años

La investigación da cuenta de que Rocha Medina, junto a otras personas, creó en 2012 un fondo ganadero en el que cada inversionista aportaba recursos para adquirir y criar animales en pie a cambio de supuestas ganancias de hasta el 30%.

De esta manera, fueron recaudados más de 36.848 millones de pesos, los cuales no se destinaron para la finalidad inicialmente establecida, es decir, la compra o venta de semovientes.

Durante la investigación fueron identificadas 92 víctimas de estos hechos.

Producto del preacuerdo, el empresario aceptó su participación en este entramado y se comprometió a restituir a los afectados 16.224 millones de pesos, suma que está garantizada con un contrato de fiducia mercantil. Adicionalmente, pagará una multa equivalente a 209.253 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De acuerdo a la Fiscalía, la sentencia conocida quedó debidamente ejecutoriada.

PUBLICIDAD

Ariel Emilio Cortés Martínez asume como director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

En otras noticias, ante la fiscal general de la Nación,Luz Adriana Camargo Garzón, y en acto público realizado en el Nivel Central, en Bogotá, tomó posesión como director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el doctor Ariel Emilio Cortés Martínez, con el compromiso de orientar la entidad hacia los más altos estándares técnicos, tecnológicos y científicos.

El nuevo director esmédico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública, magister en Ciencias Económicasde la Pontificia Universidad Javeriana y máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios de la Universidad Pompeu Fabra de España. Además, es doctor en Epidemiología y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de España y cuenta con un fellowship en la Universidad de Surrey del Reino Unido.